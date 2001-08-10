Камчатский губернатор отменил строительство жилого комплекса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Строительство нового жилого комплекса в Петропавловске-Камчатском отменено. Такое решении принял глава региона Владимир Солодов после встречи с горожанами, пишет ИА "Кам 24", ссылаясь на краевое правительство.
Накануне губернатор встретился с жителями микрорайона «Горизонт», где планировалось возведение нового жилого комплекса. Обеспокоенные горожане выступили категорически против предстоящей стройки на проспекте Циолковского. По итогам встречи Владимир Солодов принял решение, что вместо новых многоквартирных домов на месте застройки появятся детские площадки.
«Я сегодня еще раз прошел место предстоящей застройки и с активистами, и с ответственными по городу. Я не понимаю, как на эту площадку можно вписать пять домов, которые были запланированы проектом. Считаю это невозможным, мы так делать не будем. Я предупредил подрядчика, что после встречи с жителями будет принято то решение, которое устроит людей. И тот проект, который был предложен, мы реализовывать не будем, можете быть в этом уверены», – сообщил Владимир Солодов.
Вместе с тем, представители СК «Новые регионы» выразили сожаление, что жители города не смогли оценить преимуществ строительства жилого комплекса.
«Мы сожалеем, что нам не удалось донести до жителей микрорайона «Зазеркальный» преимущества, которые новый ЖК с благоустройством дал бы этой территории. На заседаниях рабочей группы совместно с жителями мы обсуждали проект, разбирали проблемы жителей, подробно отвечали на вопросы, искали решения, которые бы улучшили условия проживания.
По нашим сведениям, проверка прокуратуры не выявила нарушений в процедуре предоставления земельного участка. Однако мы с уважением относимся к решению жителей и власти. Но городу по-прежнему нужно современное жилье, и мы его обязательно построим - сейчас как раз обсуждаем с руководством городского округа и края эти вопросы».
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