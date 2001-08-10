На Сахалине брошенную рыбаками навагу мешками вывозят с побережья Стародубского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские рыбаки продолжают оставлять на льду кучи рыбин: корюшку увозят, а навагу бросают. Утром 25 февраля любители подлёдного лова вновь обнаружили гору "хвостов" на припае в районе Стародубского, пишет astv.ru.

Кадры с места в редакцию прислал очевидец.

"8 утра, а рыбу нам уже наловили. Вон её сколько! Миллион штук. Ловить не надо, просто ходи и собирай", - прокомментировал автор ролика.

Вместе с тем читатель рассказал, что часть наваги со льда увозят снегоходчики - рыбу доставляют до берега, а после складывают в мешки и грузят в грузовичок.

"Кто эти люди - сказать сложно. Но приехать и набрать наваги может любой желающий", - отметил очевидец.