Жители Сахалинской области нарастили сбережения в ВТБ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По итогам 2024 года объем привлеченных средств жителей Сахалинской области в ВТБ выросли до 36 млрд рублей. Из них 29,8 млрд составили депозиты и накопительные счета, 6 млрд – вложения в ценные бумаги: акции и облигации.

Управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина прокомментировала: «Сахалинцы стали сдержаннее кредитоваться, при этом активно сберегают. Этому способствуют экстравысокие ставки. Наши аналитики прогнозируют дальнейший рост сбережений россиян: пока ключевая не начнет снижаться, сберегательные тенденции в их поведении будут доминировать».

По оценкам ВТБ, в 2025 году рынок розничных сбережений вырастет на 11,6 трлн рублей – пассивы физлиц превысят 68 трлн рублей, поставив новый рекорд. Основным драйвером роста рынка снова будут рублевые вклады, портфель которых увеличится на 22%, до 64 трлн. Доля национальной валюты на счетах населения в банках вырастет до 94%.