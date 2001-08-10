В Сахалинской области ожидается прохождение циклона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днем 26 февраля 2025 года на территории Ногликского и Поронайского районов прогнозируется умеренный снег (3-6 мм), на востоке сильный (7-19 мм), ветер на побережьях 15-20 м/с, метель.

Также 26 февраля 2025 года на территории Углегорского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского районов и в городе Южно-Сахалинск прогнозируется снег (3-6 мм), местами сильный (7-19 мм), ветер на побережьях 18-23 м/с, метель, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации муниципальных округов и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий и неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.