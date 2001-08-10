Сахалинцам расскажут о каторжном прошлом острова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лекция «Каторга глазами двух путешественников: книги Антона Чехова и Бенджамина Дугласа Ховарда о Сахалине» состоится в главной островной библиотеке 28 февраля. Начало в 12:00. Мероприятие пройдет в рамках культурно-просветительского проекта «Краеведческие штудии» и приурочено трем юбилейными датам: 165-летию А.П. Чехова, 135-летию его поездки на Сахалин и 130-летию выхода книги «Остров Сахалин», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Слушателей ознакомят с двумя различными взглядами на сахалинскую каторгу конца XIX века через произведения А.П. Чехова и Б. Ховарда. Будут рассмотрены условия жизни и труда заключенных, а также вопросы питания и наказаний.

Особое внимание уделят биографиям двух путешественников: их мотивам для посещения острова и впечатлениям от увиденного. Кроме того, гости узнают о первых изданиях очерков Чехова и их влиянии на российское общество, а также об истории публикаций трудов Ховарда и их перевода на русский язык.

Лекция пройдет в конференц-зале. Вход свободный.

Справки по телефонам: +7(4242) 45-25-37, +7(4242) 45-25-38.