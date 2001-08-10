Тихоокеанское
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09:09, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине спасатели тренировались спускаться с вертолета без парашюта

На Сахалине спасатели тренировались спускаться с вертолета без парашюта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спасатели МЧС России отработали навыки беспарашютного десантирования с вертолета Ми-8. Перед спусками участники прошли инструктаж, проверили исправность и надежность снаряжения. Всего специалисты островного чрезвычайного ведомства совершили 96 спусков, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Экипаж максимально точно выбирает место десантирования на заданной высоте, выходит на точку и удерживает воздушное судно. От слаженности работы спасателей и летчиков зависит успех всей операции.

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