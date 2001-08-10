На Камчатке устроят облавы на нерадивых собачников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Петропавловске-Камчатском пройдут рейды, во время которых будут искать нарушителей правил выгула домашних животных. Например, хозяев собак без намордника или короткого поводка, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на пресс-службу правительства края.
Поверить порядок решили на совещании постоянного комитета законодательного собрания региона.
«Данная профилактическая мера направлена на создание безопасных условий нахождения на улицах нашего города и привитие культуры выгула домашних животных», – сообщила начальник управления ветеринарии министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности края Екатерина Бобоева.
Нарушителям придётся заплатить штраф от полутора до трёх тысяч рублей. Штраф для должностных лиц при этом больше – от 5 до 15 тысяч рублей, юридических – от 15 до 30 тысяч рублей.
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