Тихоокеанское
информационное агентство
25 Февраля 2025
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Мошенники стали чаще выдавать себя за работодателей
08:58, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке устроят облавы на нерадивых собачников

На Камчатке устроят облавы на нерадивых собачников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском пройдут рейды, во время которых будут искать нарушителей правил выгула домашних животных. Например, хозяев собак без намордника или короткого поводка, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на пресс-службу правительства края.

Поверить порядок решили на совещании постоянного комитета законодательного собрания региона.

«Данная профилактическая мера направлена на создание безопасных условий нахождения на улицах нашего города и привитие культуры выгула домашних животных», – сообщила начальник управления ветеринарии министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности края Екатерина Бобоева.

Нарушителям придётся заплатить штраф от полутора до трёх тысяч рублей. Штраф для должностных лиц при этом больше – от 5 до 15 тысяч рублей, юридических – от 15 до 30 тысяч рублей.

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