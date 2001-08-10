"Единая Россия" дала старт Всероссийскому спортивному марафону "Сила России"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году участники марафона смогут больше узнать о боевых и спортивных подвигах защитников Отечества. Особое внимание уделят тренировкам для военнослужащих, ветеранов, их родственников, а также инвалидов боевых действий.

«Традиционный партийный марафон «Сила России» охватывает все регионы страны и помог многим ребятам приобщиться к спорту, познакомил с нашими чемпионами и известными спортсменами. Особенно ценно, что в Год защитника Отечества к марафону активно присоединяются бойцы спецоперации — и в качестве участников, и в качестве тренеров. Наши защитники — достойный патриотический и спортивный пример для подрастающего поколения», — подчеркнул секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Марафон «Сила России» — это возможность для каждого почувствовать себя частью команды, в которой можно обрести поддержку и веру в себя, отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

«Жители регионов смогут принять участие в забегах, массовых катаниях на коньках, товарищеских хоккейных матчах, заняться велосипедным, парусным и другими видами спорта. Мы гордимся, что в этом году проект посвящён защитникам Отечества, чьи подвиги и спортивные достижения напоминают нам о силе духа, помогающей преодолевать любые испытания», — отметила она.

Первые мероприятия марафона состоялись на стадионе «Труд» в Балашихе Московской области. Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сеуле в эстафете 4×100 метров, заслуженный мастер спорта России Марина Жирова провела мастер-класс по лёгкой атлетике, а мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, трёхкратный чемпион мира, депутат муниципального совета депутатов Александр Евсюткин — разминку.

Участники соревновались в эстафетах, пробовали себя в силовых дисциплинах, развернули 100-метровый триколор. Среди гостей были ветераны СВО, олимпийские чемпионы и мастера спорта.

«Занятия спортом с олимпийскими чемпионами и знаменитыми атлетами — отличная возможность для подрастающего поколения перенять их опыт. Спорт — это не только соревнования, но и здоровый образ жизни. Важно вовлекать детей в спорт, особенно в наше время, когда они всё больше времени проводят за компьютерами», — отметила председатель совета сторонников в Московской области Елена Андреева.

Помимо Подмосковья, спортивные мероприятия уже состоялись в Луганской Народной Республике, Волгоградской области и Татарстане. Жители регионов приняли участие в турнирах по волейболу, соревнованиях по плаванию, эстафетах на значки ГТО и других активностях.

Напомним, проект реализуется по инициативе сторонников «Единой России» в рамках выполнения раздела народной программы «Гражданская солидарность и молодёжная политика». Марафон продлится до 3 сентября — Дня окончания Второй мировой войны. Все желающие смогут бесплатно заниматься спортом под руководством известных российских тренеров и спортсменов. Регистрация доступна на сайте проекта: https://sila-rossii.er.ru/.

«В этом году зимняя и летняя декады сливаются в большой поток спортивных событий, приуроченных году Защитника Отечества. Декады марафона будут посвящены ветеранам Великой Отечественной войны, героям-спортсменам, ветеранам боевых действий, представителям «силового блока», памятным воинским датам, героям-землякам. «Сила России» стартует сегодня – 20 февраля и продлиться до 03 сентября 2025. Вновь это будут мастер-классы, тренировки на открытом воздухе, групповые занятия и многое другое», - рассказал председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Сергей Шаров.