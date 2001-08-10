В Южно-Сахалинске 51% мужчин против выхода на пенсию на 5 лет позже женщин
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Практику более позднего выхода мужчин на пенсию по возрасту считает дискриминирующей каждый второй представитель сильного пола. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.
В Южно-Сахалинске 51% мужчин усматривают признаки гендерной дискриминации в разном возрасте выхода на пенсию: «У нас равноправие!» Горожанки поддерживают данную точку зрения заметно реже (23%), их основные доводы: «Мужчины умирают раньше женщин»; «У мужчин, как правило, работа связана с большой физической нагрузкой. К 65 годам здоровья может не остаться».
Впрочем, каждая вторая женщина против того, чтобы считать дискриминацией более поздний выход мужчин на пенсию, акцентируя внимание на многозадачности роли женщины в семье: «Женщина слабее физически + работа, магазины, приготовить ужин, обед и завтрак на всю семью, выносить ребенка/детей, сделать уроки, стирка, уборка дома, оказание первой медицинской помощи семье, лечение и уход за детьми, "швея" и "бухгалтер" дома». Мужчин, разделяющих эти убеждения, — 37%.
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Время проведения: 14—21 февраля 2025 года
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