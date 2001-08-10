Сахалинцы этой зимой предпочитали драмы с Павлом Прилучным и Юрием Колокольниковым

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Аналитики онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС выяснили кинопредпочтения пользователей Сахалинской области уходящей зимой. В декабре-феврале жители региона этой зимой смотрели драмы и комедии.

Предпочтения сахалинцев в фильмах и сериалах, в целом, совпали общероссийскими и дальневосточными трендами. По данным онлайн-кинотеатра KION, первое место в рейтинге региона занял один из самых обсуждаемых сериалов зимы - «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева. В пятерку популярных сериалов на KION также вошли: криминальная драма «Жизнь по вызову», сериал об изнанке шоубизнеса «Дайте шоу», международная экшн-драма «Амура» и мотивационная комедия «Успешный».

Самыми востребованными фильмами среди жителей Сахалинской области этой зимой стали «Право на лево», «Зять», «Любовь зла», «Омар в большом кино» и «Новогодний шеф». Также сахалинцы активно смотрели федеральные телеканалы. Чаще других каналов в топе были ТНТ, Первый канал, СТС, РЕН и Россия 1.

*В основе исследования лежит статистика по предпочтениям жителей региона среди фильмов и сериалов с 1 декабря 2024 года по 18 февраля 2025 года.

Фото: KION