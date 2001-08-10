В аэровокзале "Южно-Сахалинск" стартовала "Масленичная неделя с Авророй"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Воздушная гавань областной столицы приняла первую гастрономическую акцию авиакомпании «Аврора». Главный дальневосточный перевозчик приурочил проект к празднованию Масленицы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
В 2025-ом самая блинная неделя года начинается 24 февраля. С этого дня побаловать себя масленичным блюдом можно сразу в двух заведениях общественного питания аэровокзального комплекса Южно-Сахалинска. Под акцию меню расширил бар воздушной гавани.
При создании рецептов шеф-повар постарался отразить сахалинский колорит с помощью начинки и топпингов. В ресторане на первом этаже терминала пассажиры могут попробовать блины со свежей клоповкой и воздушным кремом внутри. Их подают вместе с насыщенным малиновым джемом.
«Аэровокзал Южно-Сахалинск – базовый аэропорт для авиакомпании «Аврора». Мы с удовольствием поддерживаем акции главного дальневосточного авиаперевозчика и рассказываем о них нашим пассажирам. Теперь путешественники могут попробовать Сахалин на вкус прямо в воздушной гавани. Масленица – отличное время для гастрономических открытий. Желаем, чтобы у многих они начались именно на Сахалине», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
Вместе с главным символом Масленицы пассажиры получают призы от авиакомпании «Аврора». Тем, кто решил провести блинную неделю в воздушной гавани, вручают брендированные ремувки, магниты и карманные календари. Чтобы присоединиться к акции и выиграть подарок, нужно заказать в заведениях общественного питания блины «Взлётные» от «Авроры».
Попробовать блины «Взлётные» от «Авроры» в аэровокзале Южно-Сахалинска можно будет до конца масленичной недели. Также в это время в воздушной гавани действует меню областного гастромарафона «НаВажный Фест».
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