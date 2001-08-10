В Восточном военном округа продолжается сбор с молодыми офицерами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С молодыми лейтенантами, проходящими службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Приморском, Хабаровском края, Амурской области, Еврейской Автономии, острове Сахалин, в рамках зимнего периода обучения на базе одного из полигонов Восточного военного округа в Хабаровском крае, продолжается учебно-методический сбор. В рамках мероприятия, завершены занятия по входному контролю. Где каждый лейтенант получил персональную оценку своим знаниям, полученным в военном ВУЗе, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе сбора с офицерами проводятся занятия по тактической, огневой, технической подготовке, знанию уставов, вождению боевых машин, РХБ защите, инженерному обеспечению, связи, армейской тактической стрельбе.

Для проведения сбора на полигоне ВВО на девяти учебных объектах оборудовано несколько десятков учебных точек. Занятия с участниками сбора проводят опытные инструкторы – участники СВО.

В ходе сбора предусмотрены как лекционные, так и практические инструкторско-методические занятия, на которых офицеры совершенствуют навыки проведения занятий по боевой подготовки с подчиненным личным составом и выполнения задач повседневной деятельности.

Особое значение при обучении, придается изучению боевого применения беспилотных летательных аппаратов и способов борьбы с БпЛА противника с учетом опыта специальной военной операции.

Заключительным этапом учебных мероприятий для офицеров станет проведение контрольных занятий по всем общевойсковым дисциплинам.