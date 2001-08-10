60% жителей Южно-Сахалинска поддерживают идею об обязательных отработках для медиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Большинство горожан, и медики в том числе, поддерживают идею введения обязательной отработки для выпускников медицинских учебных заведений, а вот система штрафов для не желающих работать по специальности вызывает споры. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.
Министерство здравоохранения предложило штрафовать за отказ от отработки по специальности выпускников средних и высших учебных заведений, которые обучались по медицинским и фармацевтическим программам за счет бюджетных средств.
60% южносахалинцев поддерживают идею отработки по медицинской специальности после выпуска: «Давно пора, и по всем направлениям»; «Конечно, надо отрабатывать и получать опыт. Врачей катастрофически не хватает». Каждый пятый (21%) высказывается против: «Нужды в обязательных отработках не будет, если повысят заработную плату»; «Качество работы по такой системе будет неудовлетворительное». Больше всего сторонников законопроекта среди граждан старше 45 лет (71%).
Однако предложение о введении системы штрафов за отказ от трудоустройства по специальности вызывает разногласия: 42% горожан поддерживают эту идею, 43% — нет. Чем старше респонденты, тем активнее они выражают одобрение: если среди опрошенных до 35 лет согласны с жесткими мерами только 14%, то среди граждан старше 45 лет — уже 67%.
Если говорить о мнении медицинских работников, то врачи в равной степени поддерживают как введение обязательных работ, так и штрафов (по 59%). Что касается медсестер, то они активнее, чем доктора, высказываются за обязательную отработку (65%), но при этом реже согласны на введение взысканий (43%).
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Время проведения: 10—19 февраля 2025 года
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