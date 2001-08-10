Тихоокеанское
информационное агентство
22 Февраля 2025
Сейчас 05:24
88,17|92,02
154 нарушения правил дорожного движения пресечено на Сахалине за прошедшие сутки
17:21, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине состоялось торжественное собрание, посвященное "Дню защитника Отечества"

На Сахалине состоялось торжественное собрание, посвященное

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялось торжественное собрание, посвященное «Дню защитника Отечества», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Торжественное собрание началось с шествия знаменной группы со знаменем армейского корпуса Восточного военного округа, флагом Российской Федерации, а также Сахалинской области под аккомпанемент военного оркестра.

В мероприятии приняли участие: командование армейского корпуса, представители правительства Сахалинской области, администрации Южно-Сахалинска, ветераны боевых действий, а также жители города.

Также в преддверии праздника, посвященного Дню Защитника Отечества, военнослужащим были вручены государственные награды за успешное выполнение боевых задач.

Для приглашенных гостей, была подготовлена концертная программа от островных исполнителей, в частности ансамбль современной народной песни «Русский терем» и другие творческие коллективы региона.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?