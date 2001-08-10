В главной библиотеке Сахалина прошло открытие Года защитника Отечества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тематическая встреча «Есть такая профессия – Родину защищать» 21 февраля прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Она открыла цикл мероприятий, посвященных Году защитника Отечества, которые пройдут в СахОУНБ. Ее участниками стали представители Общероссийской общественной организации «Дети Войны», члены военно-патриотического движения «Юнармия», учащиеся столичных школ №4, №11, Восточной гимназии, студенты Сахалинского колледжа искусств и Сахалинского государственного университета, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Присутствующим напомнили о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в 2025 году с целью сохранения исторической памяти, отмечая 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, выражая благодарность ветеранам и признавая подвиг участников специальных военных операций.

Гостям встречи рассказали о важности сохранения крепких традиций России – чтить подвиги наших предков и отцов. Также было подчеркнуто высокое значение современного поколения защитников страны, которые сегодня, рискуя своими жизнями, защищают русский мир и независимость Родины.

С приветственным словом к собравшимся обратилась исполняющая обязанности директора Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Марина Волкова. Она подчеркнула, что Россия, пройдя через множество военных конфликтов за свою историю, оставила след в различных книгах и материалах, отражающих подвиг нашего народа.

- Сегодня необходимо сохранять память о подвиге нашего народа и помнить историю нашей страны, а также отдавать должное тем, кто сражался и пал за Родину. Мы – страна победителей, и победа всегда будет на нашей стороне, – завершила руководитель СахОУНБ.