В главной библиотеке Сахалина прошло открытие Года защитника Отечества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тематическая встреча «Есть такая профессия – Родину защищать» 21 февраля прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Она открыла цикл мероприятий, посвященных Году защитника Отечества, которые пройдут в СахОУНБ. Ее участниками стали представители Общероссийской общественной организации «Дети Войны», члены военно-патриотического движения «Юнармия», учащиеся столичных школ №4, №11, Восточной гимназии, студенты Сахалинского колледжа искусств и Сахалинского государственного университета, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Присутствующим напомнили о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в 2025 году с целью сохранения исторической памяти, отмечая 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, выражая благодарность ветеранам и признавая подвиг участников специальных военных операций.
Гостям встречи рассказали о важности сохранения крепких традиций России – чтить подвиги наших предков и отцов. Также было подчеркнуто высокое значение современного поколения защитников страны, которые сегодня, рискуя своими жизнями, защищают русский мир и независимость Родины.
С приветственным словом к собравшимся обратилась исполняющая обязанности директора Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Марина Волкова. Она подчеркнула, что Россия, пройдя через множество военных конфликтов за свою историю, оставила след в различных книгах и материалах, отражающих подвиг нашего народа.
- Сегодня необходимо сохранять память о подвиге нашего народа и помнить историю нашей страны, а также отдавать должное тем, кто сражался и пал за Родину. Мы – страна победителей, и победа всегда будет на нашей стороне, – завершила руководитель СахОУНБ.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:52 17 Февраля На Сахалине при строительстве дороги уничтожено более гектара леса
15:14 17 Февраля В Приморье утонул автомобиль, внутри могли находиться люди
10:11 17 Февраля Сахалинский фермер пойдет под суд за махинации с субсидиями
10:19 18 Февраля Стартовала продажа билетов онлайн на теплоход "Игорь Фархутдинов"
10:08 24 Января Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района
10:21 12 Февраля Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
12:40 3 Февраля На Сахалине сотрудница банка воровала деньги клиентов
Выбор редакции
- 09:41 Вчера На Сахалине открылась электронная выставка, посвященная Дню защитника Отечества
- 13:09 20 Февраля На Сахалине открывается выставка "Сокровища полковых музеев"
- 11:30 20 Февраля В 2024 году 350 семей Сахалинской области получили остаток маткапитала менее 10 тысяч рублей
- 10:01 20 Февраля ТИА "Острова" подтвердило лидерство среди сахалинских СМИ по итогам 2024 года
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?