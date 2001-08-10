Сергей Байдаков анонсировал старт кадровой программы "Герои Сахалина и Курил"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первый заместитель секретаря сахалинского регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Байдаков встретился с участниками специальной военной операции. На встрече, которая проходила как очно, так и в формате ВКС, обсудили наиболее актуальные вопросы: обеспечение военнослужащих жильем, оказание им медицинской помощи, а также возможность дальнейшего трудоустройства.
Встреча проходила в филиале государственного фонда «Защитники Отечества» по Сахалинской области. Сергей Байдаков подчеркнул важность регулярного общения с военнослужащими, которые вернулись из зоны СВО, чтобы услышать их запросы и оказать им всестороннюю поддержку.
– Для нас каждый участник СВО – герой, который заслуживает не только слов благодарности, но и реальной поддержки. Это принципиальная позиция губернатора Валерия Лимаренко. Сегодня мы традиционно встречаемся с вами, чтобы рассказать о направлениях, по которым оказывается помощь. И, конечно, ответим на ваши вопросы – некоторые постараемся решить на месте, – обратился к присутствующим Сергей Байдаков.
Одно из приоритетных направлений помощи бойцам, вернувшимся с фронта, – социализация. Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области помогает участникам боевых действий трудоустроиться. Специалисты кадрового центра «Работа России» оказывают содействие в поиске работы и переобучении участников специальной военной операции. Помогают в переезде в другой город для трудоустройства.
Если ветеран спецоперации планирует открыть свое дело, его научат основам ведения предпринимательской деятельности, помогут составить бизнес-план, а также предоставят единовременную финансовую помощь на развитие бизнеса.
Участники СВО могут пройти медицинскую реабилитацию. Программу составляют индивидуально, исходя из показаний конкретного пациента. На всех этапах проводится оценка эффективности лечения, а при необходимости его могут скорректировать. В задачи медицинской реабилитации входит: восстановление функциональных возможностей различных систем организма и опорно-двигательного аппарата, развитие компенсаторных механизмов к условиям повседневной жизни и труда, выработка правильных навыков опорно-двигательного аппарата, обучение пользованию протезами, проведение тренировок по использованию протезов, купирование болевого синдрома. Записаться на реабилитацию можно по номеру 1-300, через портал «Госуслуги» и в приложении «Острова.65».
На встрече многие участники интересовались возможностью пройти обучение и переквалификацию для дальнейшего трудоустройства.
– В ближайшее время мы запускаем региональную программу «Герои Сахалина и Курил» – аналог федерального проекта «Время героев». Все участники спецоперации с высшим образованием могут подать заявку для прохождения обучения и дальнейшего трудоустройства в органах власти. Для тех, у кого нет образования, агентство труда и занятости составит индивидуальные программы. Также будем готовить учителей для организаций патриотической направленности, – ответил первый заместитель губернатора Сахалинской области.
Ветеран боевых действий обратился с просьбой помочь с перелетом в Курган для оказания медицинской помощи.
– В 2023 году я получил ранение. Перенес 9 операций, здесь в фонде помогали с реабилитацией и документами. Спасибо сотрудникам. Недавно у меня выявили остеомиелит. В Кургане есть клиника, где я могу пройти лечение, но средств на перелет нет, – рассказал ветеран СВО.
Сергей Байдаков дал поручение помочь с перелетом к месту лечения участнику спецоперации и его сопровождающему.
Еще один вопрос поступил от жены участника СВО из Охи. Там ветерану СВО с онкологией приходится ездить в Южно-Сахалинск раз в две недели для прохождения лечения.
Ответ поступил сразу.
– Ближайший курс химиотерапии ваш супруг пройдет в Южно-Сахалинске. Для того чтобы он мог получать лечение, не выезжая из города, мы трудоустроили в больницу врача-онколога. Сейчас охинская ЦРБ провела аукцион на приобретение необходимого препарата, который поступит уже в начале марта. Ваш супруг будет проходить все процедуры в Охе под контролем врача-онколога, – сказал Антон Мещерягин, заместитель министра здравоохранения Сахалинской области.
Отметим, что все вопросы, озвученные на встрече, взяты на контроль профильными ведомствами. Установлены сроки их решения.
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