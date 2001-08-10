На Сахалине связисты провели комплексную тренировку по установке связи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине связисты отдельного батальона управления армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) провели комплексную тренировку по установке связи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе тренировки связисты выполнили нормативы по развертыванию полевого узла связи и организовали взаимодействие вышестоящего штаба с подчинёнными силами и средствами.
По легенде тренировки условным противником было установлено подавление канала связи батальона управления, после чего связисты поочерёдно выполнили переход на резервные каналы связи: проводной, спутниковый и радиорелейный.
Также, военнослужащие выполнили нормативы по обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратуры спутниковой связи.
Подобные тренировки с военнослужащими отдельного батальона управления армейского корпуса ВВО проводятся регулярно, целью которых является повышение профессионального уровня военных связистов.
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