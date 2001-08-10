Тихоокеанское
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16:41, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны

На Сахалине ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью ветерана Великой Отечественной войны Виктора Григорьевича Холоденко.

- Виктор Григорьевич был человеком с уникальной судьбой, истинным патриотом. Он ушел на фронт в 17 лет, трижды был ранен, но доблестно выполнял боевые задачи, отстаивая независимость Родины. И после Великой Отечественной войны совершал трудовые подвиги, внес большой вклад в развитие инфраструктуры Чехова, где его руками возведены дома. Его уход – невосполнимая утрата, - говорится в соболезновании.

Виктор Григорьевич Холоденко родился 21 марта 1926 года в городе Кропоткине Краснодарского края. В первые годы войны уехал добровольцем на Кавказ, учился в запасном полку. В декабре 1943-го поступил на службу. Был сапером в 16-й гвардейской стрелковой дивизии, на Втором Белорусском фронте, затем служил в 23-м отдельном гвардейском мотосаперном батальоне. В составе саперного батальона дошел до Польши, участвовал в освобождении Кенигсберга.

В начале 1950-х Виктор Григорьевич приехал на Сахалин. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими почетными наградами.

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