На Сахалине ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью ветерана Великой Отечественной войны Виктора Григорьевича Холоденко.
- Виктор Григорьевич был человеком с уникальной судьбой, истинным патриотом. Он ушел на фронт в 17 лет, трижды был ранен, но доблестно выполнял боевые задачи, отстаивая независимость Родины. И после Великой Отечественной войны совершал трудовые подвиги, внес большой вклад в развитие инфраструктуры Чехова, где его руками возведены дома. Его уход – невосполнимая утрата, - говорится в соболезновании.
Виктор Григорьевич Холоденко родился 21 марта 1926 года в городе Кропоткине Краснодарского края. В первые годы войны уехал добровольцем на Кавказ, учился в запасном полку. В декабре 1943-го поступил на службу. Был сапером в 16-й гвардейской стрелковой дивизии, на Втором Белорусском фронте, затем служил в 23-м отдельном гвардейском мотосаперном батальоне. В составе саперного батальона дошел до Польши, участвовал в освобождении Кенигсберга.
В начале 1950-х Виктор Григорьевич приехал на Сахалин. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими почетными наградами.
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