Сахалинским школьникам рассказали о

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередная встреча из цикла «Мастер своего дела» 9 октября прошла в главной библиотеке островного региона. Слушателями стали ученики среднего звена Южно-Сахалинской школы №1. О профессии джелатерье рассказала основатель мастерской мороженного "Рябинка" Анна Викторовна Глущенко, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Встреча началась с дегустации двух видов джелато и рассказа о путешествии в Италию, где Анна и познакомилась с настоящим традиционным итальянским мороженным. После чего в 2018 году началась история островного джелато, тогда десерт можно было попробовать в кинотеатрах "Комсомолец" и "Октябрь".

Сегодня центральная точка мастерской мороженного – "Рябинка" – не случайно располагается в доме на пересечении улицы Ленина и Хабаровская. В советское время там был магазин и кафетерий с одноименным названием, которое решили сохранить.

Юные гости узнали о том, что в отличии от обыкновенного мороженного, для джелато не требуются яйца, в нем меньше молока и жирности, а температура заморозки меньше. Кроме того, вкус джелато может быть самый разный: от классического сливочного до вкуса с копченным лососем. Последний является одним из самых популярных в ассортименте. Также мастерская производит сорбеты, мороженное, которое не содержит молока. А занимается всем этим мастер-технолог - джелатерье и он на производстве "Рябинки" единственный.

Гости активно задавали вопросы о том из чего еще делают джелато и были удивлены ответами спикера. Кроме классических и привычных вкусов, можно попробовать из соленых огурцов, белых грибов, сыра горгондзолы и многое другое.

Анна Глущенко открыла главный секрет, что по международным правилам посетители мастерской-мороженного перед тем, как приобрести мороженное могу его продегустировать.

В заключении встречи, спикер отметила, что старшие школьники и студенты могут пройти стажировку на предприятии: продавать джелато, участвовать в промо-акциях и, возможно, стать помощником джелатерье.