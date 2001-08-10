23 педагога приехали в Сахалинскую область по программе "Земский учитель"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Лучшие учителя со всей России будут работать в отдаленных и малочисленных селах Сахалинской области. 23 педагога прошли конкурсный отбор и прибыли в островной регион по программе «Земский учитель», рассказали ТИА "Острова" В региональном правительстве.
Специалистов поприветствовала министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева. Встреча прошла в региональном Институте развития образования.
- Губернатор Валерий Лимаренко поручил развивать сельские территории и привлекать молодых специалистов. Мы намерены принимать высококвалифицированных педагогов со всей России, которые будут обучать наших детей в отдаленных селах, где не хватает педагогов. Сахалинская область предлагает дополнительный соцпакет для учителей: устройство детей в сады и школы, выплаты за классное руководство и квалификацию, жилищные программы, — отметила Анастасия Киктева.
В конкурсе 2024 года участвовали учителя из 43 регионов, включая Приморский край, Владимирскую, Кемеровскую и Амурскую области, а также Республику Бурятию. Прошедшие отбор педагоги будут преподавать русский язык, биологию, математику, химию и географию. Ирина Мирошник, учитель русского языка из Уссурийска, уже начала работать в школе №5 села Троицкое.
- Переезд на Сахалин для нашей семьи – смелое решение. Прежде всего это профессиональный вызов. Мы приехали с младшим сыном, а муж и старший ребенок пока остались в Уссурийске. Живем в хороших условиях, в съемной квартире, половину стоимости аренды мне компенсируют. Планирую взять ипотеку и остаться жить на Сахалине. Нам уже выплатили подъемные, и я собираюсь использовать их в качестве первоначального взноса, — рассказала Ирина Мирошник.
Федеральная программа «Земский учитель» реализуется в рамках национального проекта «Образование». С 2020 года Сахалинская область приняла по программе 94 педагога. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о продлении программы до 2030 года, что позволит привлечь еще больше специалистов в отдаленные регионы.
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