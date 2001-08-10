Объем рынка делового туризма в Сахалинской области растет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Летний туристический сезон 2024 года в островном регионе характеризуется ярко выраженной бизнес-направленностью, что подтверждается данными одного из федеральных сервисов по бронированию туристического жилья и показателями по заполняемости коллективных средств размещения в регионе. Средний показатель заполняемости гостиниц по Сахалину составил, в среднем, 80%, по Курильским островам – до 95%, рассказали ТИА "Острова" в региональном минтуризме.

Летний сезон 2024 года в островном регионе стал рекордным по наличию бизнес-туристов, что было связано с проведением крупных событийных мероприятий федерального масштаба.

- Событийный туризм – один из драйверов роста туристского рынка. А событийный деловой туризм - индикатор здоровья экономики региона. Проведение таких крупных мероприятий, как проектно-образовательный интенсив «Архипелаг», Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа», международный форум «Нефть и газ» является показателем развития региона в федеральном масштабе. Сахалинская область становится одним из центров делового туризма для гостей со всей страны, - прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.

Также министр туризма региона отметил, что подобные деловые поездки параллельно развивают другие виды туризма: экологический, гастрономический и даже семейный. Приезжая в командировку, гости стремятся захватить в поездку и выходные, чтобы побывать на различных туристических локациях, посетить заведения общепита и объекты культуры. Согласно обратной связи проектно-образовательного интенсива «Архипелаг», многие участники проекта запланировали вернуться в регион повторно с целью семейного и активного зимнего отдыха.

Еще одной важной ролью событийных бизнес-мероприятий является уход от межсезонья. Подобные события становятся дополнительным источником привлечения туристов и могут служить туристской аттракцией в на низкий сезон.

Согласно данным сервиса бронирования туристического жилья для командировок MTC Travel по приросту бизнес-туристов Южно-Сахалинск вошел в топ-3 городов в стране, уступив по этому виду поездок только Сочи. Объем летних командировок на Сахалин, захвативший субботу и воскресенье, составил 54%

Еще один важный показатель: растущее количество сертифицированных отелей в регионе. К примеру, в 2024 году на Итурупе открыли свои двери отель с видом на вулкан Богдан Хмельницкий «Камуй Котан» и гостиница высокого класса «Янкито». На Кунашире гостей начал принимать глэмпинг премиум класса «Кунашир Резорт и СПА». Запланировано строительство отелей разной категории звёздности и на других Курильских островах

Артем Лазарев подчеркнул, что именно Курилы входят в топ локаций, которые стремятся посетить бизнес-туристы в рамках дополнительных дней отдыха.

На Сахалине также активно строятся и вводятся в эксплуатацию отели разной категории звездности. В летний сезон именно бизнес-туристы стали первыми посетителями апарт-отеля под управлением крупнейшей гостиничной сети «AZIMUT Hotels», открытого на базе жилого комплекса «Горизонт». В ближайшие годы свои двери откроет первый пятизвездочный отель в регионе у подножия горнолыжного курорта «Горный Воздух». Ведется строительство и других гостиничных комплексов, некоторые из которых расположены в деловой части города.

Важным фактором является наличие конференц-залов в открывающихся и строящихся гостиницах, что также позволяет внести их в перечень отелей бизнес-уровня. Деловые люди, останавливаясь в подобных отелях должны не только получить гостиничный сервис как посетители, но и иметь возможность при необходимости провести переговоры, встречу или мероприятие.