Объем рынка делового туризма в Сахалинской области растет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Летний туристический сезон 2024 года в островном регионе характеризуется ярко выраженной бизнес-направленностью, что подтверждается данными одного из федеральных сервисов по бронированию туристического жилья и показателями по заполняемости коллективных средств размещения в регионе. Средний показатель заполняемости гостиниц по Сахалину составил, в среднем, 80%, по Курильским островам – до 95%, рассказали ТИА "Острова" в региональном минтуризме.
Летний сезон 2024 года в островном регионе стал рекордным по наличию бизнес-туристов, что было связано с проведением крупных событийных мероприятий федерального масштаба.
- Событийный туризм – один из драйверов роста туристского рынка. А событийный деловой туризм - индикатор здоровья экономики региона. Проведение таких крупных мероприятий, как проектно-образовательный интенсив «Архипелаг», Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа», международный форум «Нефть и газ» является показателем развития региона в федеральном масштабе. Сахалинская область становится одним из центров делового туризма для гостей со всей страны, - прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
Также министр туризма региона отметил, что подобные деловые поездки параллельно развивают другие виды туризма: экологический, гастрономический и даже семейный. Приезжая в командировку, гости стремятся захватить в поездку и выходные, чтобы побывать на различных туристических локациях, посетить заведения общепита и объекты культуры. Согласно обратной связи проектно-образовательного интенсива «Архипелаг», многие участники проекта запланировали вернуться в регион повторно с целью семейного и активного зимнего отдыха.
Еще одной важной ролью событийных бизнес-мероприятий является уход от межсезонья. Подобные события становятся дополнительным источником привлечения туристов и могут служить туристской аттракцией в на низкий сезон.
Согласно данным сервиса бронирования туристического жилья для командировок MTC Travel по приросту бизнес-туристов Южно-Сахалинск вошел в топ-3 городов в стране, уступив по этому виду поездок только Сочи. Объем летних командировок на Сахалин, захвативший субботу и воскресенье, составил 54%
Еще один важный показатель: растущее количество сертифицированных отелей в регионе. К примеру, в 2024 году на Итурупе открыли свои двери отель с видом на вулкан Богдан Хмельницкий «Камуй Котан» и гостиница высокого класса «Янкито». На Кунашире гостей начал принимать глэмпинг премиум класса «Кунашир Резорт и СПА». Запланировано строительство отелей разной категории звёздности и на других Курильских островах
Артем Лазарев подчеркнул, что именно Курилы входят в топ локаций, которые стремятся посетить бизнес-туристы в рамках дополнительных дней отдыха.
На Сахалине также активно строятся и вводятся в эксплуатацию отели разной категории звездности. В летний сезон именно бизнес-туристы стали первыми посетителями апарт-отеля под управлением крупнейшей гостиничной сети «AZIMUT Hotels», открытого на базе жилого комплекса «Горизонт». В ближайшие годы свои двери откроет первый пятизвездочный отель в регионе у подножия горнолыжного курорта «Горный Воздух». Ведется строительство и других гостиничных комплексов, некоторые из которых расположены в деловой части города.
Важным фактором является наличие конференц-залов в открывающихся и строящихся гостиницах, что также позволяет внести их в перечень отелей бизнес-уровня. Деловые люди, останавливаясь в подобных отелях должны не только получить гостиничный сервис как посетители, но и иметь возможность при необходимости провести переговоры, встречу или мероприятие.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:32 Сегодня На Сахалине задержаны браконьеры, добывавшие красную икру
09:01 Сегодня Один водитель пьяный и 16 без прав: сводка сахалинской автоинспекции за 24 сентября
11:02 Сегодня До конца года на Сахалине запустят 13 автоматизированных газовых котельных
10:44 Сегодня В Южно-Сахалинске 25 сентября продолжаются работы по благоустройству
10:29 18 Сентября Фасады на улице Ленина в Южно-Сахалинске приобретают исторический облик
16:07 19 Сентября Сахалинец, пользуясь служебной заправочной картой, украл более 5 тонн бензина
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
15:07 19 Сентября Сахалинским школьникам и студентам помогут выстроить свою карьеру
16:10 29 Августа Сахалинским предпринимателям стал доступен маркетплейс услуг для бизнеса
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
14:12 30 Августа Три тысячи муаровых лент раздали в Южно-Сахалинске в канун 3 сентября
12:47 12 Сентября На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
Выбор редакции
- 14:22 Сегодня В Южно-Сахалинске к ответственности за езду по встречной полосе привлечен водитель
- 11:39 Вчера Северо-Курильск преображается в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
- 15:23 23 Сентября На международном турнире по плаванию "Сахмастерс" разыграли 38 комплектов наград
- 12:42 20 Сентября Сахалинцам предлагают принять участие в написании Литературного диктанта
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?