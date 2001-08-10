В Сахалинской области создается беспилотная медицинская авиапочта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области начинается внедрение беспилотной медицинской авиапочты. Такое решение принял председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик по итогам экспериментального проекта по доставке образцов крови с помощью дронов. По его мнению, внедрение передовой технологии позволит повысить качество медицинского обслуживания жителей региона, особенно в отдаленных населенных пунктах, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Организаторами сахалинского эксперимента по доставке образцов крови с помощью дронов стали Тихоокеанский государственный медицинский университет и центр беспилотных авиационных технологий университета Иннополис (Татарстан). Проект был реализован при поддержке губернатора Валерия Лимаренко. В течение 20 летных дней дрон самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой InnoVtol совершал полеты между медицинскими учреждениями Южно-Сахалинска, Корсакова и Долинска. В грузовом отсеке – пробирки с заменителем крови. На перелет от областной больницы в Южно-Сахалинске до центральной районной больницы в Долинске машине требуется всего около 30 минут.
- Для Сахалинской области применение дронов в здравоохранении очень актуально. Многие сахалинцы и курильчане проживают в отдаленных населенных пунктах. Нередко случается, что надо срочно сделать сложные исследования. В этой ситуации выручат дроны. С помощью беспилотника биоматериалы, например, кровь, различные биологические среды будут оперативно поступать из муниципальных учреждений здравоохранения в наиболее оснащенную лабораторию областной больницы. Это позволит централизовать проведение анализов, максимально повысить их качество, вовремя выявлять и лечить различные заболевания, сохранять здоровье и жизнь детей и взрослых. Поэтому было принято решение – мы начинаем внедрять в регионе эту новую технологию. Особенно востребована она будет на севере Сахалина и на Курильских островах, - сказал Алексей Белик.
В ходе испытаний был отработан алгоритм поэтапных согласований выполнения полета, проложены маршруты, выполнены пробные запуски для подготовки системы управления, адаптации к климатическим и прочим условиям территории. Изучен и заложен в память аппарата рельеф местности, проработана медицинская составляющая транспортировки.
- Наш проект стал возможен благодаря поддержке со стороны властей области. Они уделяют большое внимание производству дронов, а также их использованию в интересах людей. Например, одним из объектов транспортировки станут образцы пуповинной крови новорожденных. Беспилотники будут оперативно доставлять их в областной перинатальный центр для выявления различных генетических заболеваний, - сказал проректор по развитию Тихоокеанского государственного медицинского университета Сергей Лебедев.
Организаторы эксперимента считают большой удачей, что испытания проводились именно на Сахалине. Стремительно меняющаяся островная погода предоставила возможность опробовать технологию в самых разных условиях. Дрон InnoVtol, который использовался в ходе эксперимента, - разработка специалистов Центра беспилотных технологий университета Иннополис. Он предназначен для работы на дальних расстояниях в труднодоступной местности. Выпускающаяся серийно машина имеет размах крыла до трех метров. Крейсерская скорость - 85 километров в час. Дрон способен провести в пути до пяти часов.
- При производстве нашего дрона достигнута высокая степень локализации. Программное обеспечение – полностью российское. Дрон использует интеллектуальные режимы полета, поэтому не нуждается в постоянном контроле со стороны оператора. Человек лишь указывает конечную точку маршрута и дает команду на взлет. А дрон самостоятельно выбирает маршрут в зависимости от погоды, встречающихся на пути препятствий. Ориентируется он с помощью спутниковой навигации, сотовой связи, а также машинного зрения. Если погода внезапно испортится, дрон сам выберет место для посадки и сообщит оператору о своем местонахождении, - сказал директор центра беспилотных авиационных технологий Университета Иннополис Дмитрий Девитт.
В ближайшее время в островном регионе начнется подготовка специалистов по управлению медицинскими дронами.
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