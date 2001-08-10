Технологическое образование сахалинских школьников станет еще интереснее
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специальные полезные игры помогут развивать техническое мышление и творческие способности юных островитян. Сахалинская область вскоре начнет работать с Национальной киберфизической платформой «Берлога». Соответствующие договоренности были достигнуты на Восточном экономическом форуме, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
«Дорожную карту» подписали заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков и президент Ассоциации участников технологических кружков, лидер Национальной киберфизической платформы «Берлога» Алексей Федосеев.
Национальная киберфизическая платформа «Берлога» включает серию бесплатных полезных мобильных и видеоигр для школьников. Игры объединены общим сюжетом и посвящены развитию технологического суверенитета России. Также в рамках проекта появится новая сеть кружков, где ученики будут изучать передовые технологии в беспилотной отрасли, ИИ, робототехнику и многое другое.
– На Сахалине очень талантливые дети. Мы развиваем их способности в «Кванториумах» и «Точках роста», на днях открыли грандиозный по масштабу проект «СахалинТех Алаид», для юных островитян открыт айти-парк, наши школьники начиная со второго класса сами конструируют простейшие дроны. Правительство региона делает большой упор на технологическое развитие, и мы привлекаем все инструменты для развития потенциала детей. Работа с платформой «Берлога» даст отрасли образования Сахалинской области дополнительные возможности, - рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.
В ближайшей перспективе региональное правительство совместно с Ассоциацией выберут педагогов и образовательные программы. Будут определены первые площадки для открытия кружков, и организовано обучение наставников. Далее начнется разработка новых видеоигр, которые будут погружать школьников в приоритетные для развития Сахалинской области сферы.
– Сахалинская область стала первым регионом после запуска пилота в Республике Башкортостан, который перешел на следующий этап включения в Национальную киберфизическую платформу «Берлога» и начинает реализацию «дорожной карты» с конкретными мероприятиями. Благодарим коллег за готовность трансформировать технологическое образование школьников в регионе в опоре на платформу «Берлога» – впереди у нас масштабная работа по запуску кружков нового формата, обучению педагогов, внедрению новых образовательных методик и, конечно, разработке новых игр с акцентом на приоритетные направления развития Сахалина, - отметил Алексей Федосеев.
Проект «Берлога» реализуется с 2023 года командой АСИ, Платформы НТИ, Кружкового движения НТИ при поддержке правительства Российской Федерации.
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