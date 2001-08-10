Сахалинские волонтёры восстанавливают автомобили для фронта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Два восстановленных автомобиля и несколько сотен килограммов гуманитарного груза передали на фронт сахалинцы в рамках проекта «Сопричастность». Региональный операционный центр по сбору помощи воинам-землякам функционирует на базе Политехнического колледжа СахГУ, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе учебного заведения.

– Ранее мы уже отправили для нужд СВО четыре автомобиля, а на конвейере ещё восемь единиц техники в разной степени готовности, которые мы будем передавать в ближайшее время, – рассказал директор ПТК СахГУ Сергей Шаров. – Все желающие поддержать сахалинцев и курильчан, воюющих на передовой, могут обратиться в Политехнический колледж и передать свою технику. Далее мы подключаем дружественные нам автосервисы, машина в кратчайшие сроки восстанавливается и передаётся в руки военных. Наши студенты тоже на добровольной основе принимают участие во всех этапах восстановления техники, вплоть до момента отправки.

Волонтёр Роман Макаров – один из тех, кто восстанавливает автомобили, чтобы передавать бойцам на фронт. По его словам, некоторые машины нуждаются в серьёзном ремонте, а иные приходит в хорошем состоянии, их можно быстро восстановить.

– Например, у микроавтобуса, который передал житель Южно-Сахалинска, был разобран двигатель, он требовал замены всех масел и некоторых деталей, подвески и трансмиссии. Мы проведём ещё некоторые мероприятия, чтобы машина была в полном порядке и могла безотказно работать до конца войны, – рассказал Роман.

Транспортные средства, пожертвованные ранее сахалинцами, уже сейчас выполняют свои задачи в зоне проведения специальной военной операции – такие как транспортировка личного состава, подвоз оборудования и боеприпасов. Помимо машин, на фронте востребованы также электрические генераторы и медикаменты.

– У нас своя группа, в которой мы собираем помощь для ребят по их просьбе, – рассказала жена бойца СВО Анжела Гарьянова. – Скидываемся, кто сколько может, на приборы ночного видения, аптечки, генераторы и тому подобное. Спасибо всем, кто откликается и оказывает посильную помощь!