Сахалинские студенты могут получить компенсацию за арендное жилье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 2020 года в Сахалинской области действует дополнительная мера социальной поддержки в виде предоставления студентам компенсации расходов на оплату аренды жилья. Данная помощь была введена по поручению Губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Компенсацией могут воспользоваться студенты в возрасте до 23 лет, проживающие на территории Сахалинской области, обучающиеся на бюджетных местах очных отделений в учебных организациях высшего образования, расположенных на территории Южно-Сахалинска.

Алёна Смирнова в прошлом году окончила университет по специальности юриспруденция. С 2021 года по 2023 год девушка получала компенсацию за аренду комнаты.

- Сама я из Невельска, поэтому снимала комнату. У меня был составлен официальный договор аренды. Компенсация полностью покрывала расходы на ее оплату. Это было очень хорошим для меня подспорьем, - поделилась с нами Алёна.

Студентам, имеющим постоянное место жительства на территории Южно-Сахалинска компенсация не предоставляется.

- Выплачивается компенсация ежемесячно в размере фактически понесенных расходов, но не более 12700 рублей. За истекший период 2024 года компенсацией воспользовались 242 студента на сумму 14,5 млн. рублей, - прокомментировала министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.

За предоставлением компенсации студент либо его законный представитель обращается с заявлением в "Центр социальной поддержки Сахалинской области". Также подать заявление можно самостоятельно через сайт Центра социальной поддержки в разделе «Найм жилья студентам».