День мастер-классов прошел в рамках фестиваля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Риет из лосося, салат с морской капустой и вуалью из кальмара и другие необычные блюда из привычных продуктов научились готовить студенты Сахалинского техникума сервиса и ребята из Центра содействия семейному устройству «Феникс». Команда шеф-поваров провела мастер-классы в рамках Х фестиваля «Остров-Рыба», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Традиционно в преддверии Дня города мы проводим замечательный фестиваль «Остров-Рыба». Важной его частью являются мастер-классы для нашей молодежи от профессионального сообщества шеф-поваров. Такие мероприятия действительно заряжают ребят, помогают определиться с выбором и понять тонкости будущей профессии, - сказал в приветствии вице-мэр администрации Южно-Сахалинска Виталий Данилов. - У поваров в нашем городе хорошие перспективы, эта профессия востребована, все больше жителей города интересуются сахалинской кухней. В Южно-Сахалинске развивается гастрономический туризм, число гостей областного центра растет. И мы обязательно будем развивать сферу гостеприимства, в том числе и ресторанный сервис.

Участников мастер-классов также поприветствовал директор Сахалинского техникума сервиса Денис Раздобреев. Образовательное учреждение уже на протяжении многих лет является постоянным партнером фестиваля «Остров-Рыба» и предоставляет свои учебные мастерские для проведения мероприятий.

- За эти 10 лет у нас сформировалась большая команда, которая делает потрясающий фестиваль, его знают не только на Сахалине, но и по всей России. Меня радует, что наши студенты принимают активное участие в фестивале, который для них является площадкой приобретения новых навыков, - уточнил Денис Раздобреев.

Специальным гостем юбилейного фестиваля «Остров-Рыба» стал шеф-повар из Владивостока, амбассадор Сообщества шеф-поваров по Дальневосточному региону, член Сибирской гильдии шеф-поваров и Всемирной ассоциации сообщества шеф-поваров (WAMC) Максим Прокопьев. Он долгое время работал бренд-шефом в Китае, разрабатывал меню для ресторанов Приморского края, Екатеринбурга и Китая.

- Я неоднократно приезжал на Сахалин и вижу, как развивается гастрономия. Вчера зашел в ресторан и увидел интересную, современную подачу блюд - у вас есть что попробовать. Такие фестивали очень важны для ресторанного бизнеса, обмена опытом и взаимодействия между регионами. Очень важно популяризировать профессию повара. Моя задача показать профессию повара, как искусство, поэтому сегодня мы будем готовить очень интересные блюда с подачей, как в лучших ресторанах, - поделился шеф-повар Максим Прокопьев.

Приглашенный эксперт провел мастер-класс для студентов Сахалинского техникума сервиса. Ребята готовили горячее, холодное и основное блюдо из локальных морепродуктов - горбуша, кальмар, морская капуста. Максим Прокопьев отметил высокий уровень оснащения цехов и мастерских техникума.

- Я учусь в техникуме третий год, с детства мечтал работать на кухне и понимаю, чтобы стать профессионалом нужно постоянно учиться. Работа с рыбой достаточно сложное направление кулинарии, поэтому я с интересом участвовал в мастер-классе, - рассказал студент Сахалинского техникума сервиса Дмитрий Тимофеев.

За три часа студенты под наставничеством шефа в непринужденной обстановке превратили знакомые всем продукты в риет из лосося, салат с морской капустой и вуалью из кальмара и лосось с соусом из цукини и огуречным жемчугом.

Отметим, пятый год благодаря спонсорской поддержке АО «Сахалинское ипотечное агентство» в фестивале «Остров-рыба» принимают участие воспитанники ГКУ ДО Сахалинской области «Центр содействия семейному устройству «Феникс».

- Сегодня мы проведем для вас мастер-класс, наши шеф-повара все открыты, готовы к диалогу, ответят на любые ваши вопросы. Надеюсь, что кто-то из вас присмотрится к профессии повара, спрос на нее есть. Учитесь, познавайте и старайтесь и все получится, - поприветствовал ребят руководитель регионального отделения команды шеф-поваров Сахалина Александр Фокин.

В этот раз в Южно-Сахалинск приехали самые маленькие воспитанники центра «Феникс», многие из них впервые в жизни попробовали самостоятельно готовить блюда из рыбы. Вместе с островными шеф-поварами юные гости учились готовить салат с кальмаром и хурмой в цитрусовом соусе и фетучини с копченым лососем и цукини в сливочном соусе Хондаши. А после смогли продегустировать самостоятельно получившиеся блюда.

Уточним, завершающий день фестиваля «Остров-Рыба» состоится 7 сентября на площадке перед музеем «Россия - моя история». Здесь будет организована работа ярмарочной площадки, где жители смогут приобрести рыбную продукцию, товары местных производителей, морские деликатесы.

В качестве угощений для гостей приготовят фруктовые коктейли, бутерброды с икрой, сахалинскую уху, а бренд-шеф Максим Прокопьев угостит горожан фирменным блюдом «Шандуньский котел». Начало мероприятий в 11.00.