В Сахалинской области усилят меры антитеррористической безопасности на объектах энергетики и ЖКХ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вопросы повышения защищенности объектов топливно-энергетического комплекса и объектов водоснабжения Сахалинской области рассматривался на заседании региональной антитеррористической комиссии, которое провел губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В зоне особого внимания – нефтегазодобывающие предприятия, ТЭЦ, электростанции, водозаборы на Сахалине и Курильских островах. На объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства будут модернизированы инженерно-технические средства охраны и системы физической защиты. Будут приняты меры для повышения защищенности объектов от актов незаконного вмешательства с использованием беспилотных летательных аппаратов. Пройдут внеплановые инструктажи и проверка знаний персонала.
– В условиях специальной военной операции тема безопасности объектов энергетики и ЖКХ не теряет актуальности. Необходимо внедрять самые современные методы для обеспечения антитеррористической защищенности, чтобы предотвратить атаки неприятеля. Особое внимание сегодня приобретают передовые технологии, развитие беспилотной авиации и систем распознавания и уничтожения вражеских дронов, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.
На заседании антитеррористической комиссии рассмотрели также вопросы противодействия терроризму на региональном и муниципальном уровнях и профилактической работы в отношении мигрантов. Было принято решение во взаимодействии с правоохранительными органами на регулярной основе проводить мероприятия с лидерами религиозных, культурно-национальных, общественных объединений, этнических диаспор, общин и землячеств по своевременному предупреждению и недопущению межнациональных и межконфессиональных конфликтов.
Будет обеспечен контроль за работой неформальных бойцовских клубов и спортивных объединений боевых искусств, созданных по этническому или религиозному принципу.
В образовательный процесс также включат комплекс профилактических мероприятий в форме лекций, семинаров, викторин, кинопоказов, театрализованных представлений, встреч с экспертами. Они будут направлены на разъяснение преступной сущности террористических, украинских националистических и неонацистских организаций.
Кроме того, на заседании обсудили результаты исполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024-2028 годы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:58 Сегодня В Поронайском районе продолжается работа по ямочному ремонту дорог
09:23 Сегодня На Сахалине открылась выставка к 225-летию Российско-американской компании
10:18 Сегодня В Южно-Сахалинске запустили иммерсивную экскурсию по городским муралам
10:39 Сегодня Сахалинские таможенники передали партию строительных товаров военнослужащим
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
15:54 27 Июня Сахалинские полицейские раскрыли кражу из дачного домика
Выбор редакции
- 12:45 Вчера Южносахалинцев приглашают на Х фестиваль авторской песни "АПОстров"
- 12:23 19 Июля У пассажиров аэровокзала "Южно-Сахалинск" появилась возможность приобрести в терминале блюда японской кухни
- 13:09 18 Июля Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта подписали на Сахалине
- 11:39 17 Июля На Сахалине стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Лучшее краеведческое издание"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?