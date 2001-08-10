В Сахалинской области усилят меры антитеррористической безопасности на объектах энергетики и ЖКХ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вопросы повышения защищенности объектов топливно-энергетического комплекса и объектов водоснабжения Сахалинской области рассматривался на заседании региональной антитеррористической комиссии, которое провел губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В зоне особого внимания – нефтегазодобывающие предприятия, ТЭЦ, электростанции, водозаборы на Сахалине и Курильских островах. На объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства будут модернизированы инженерно-технические средства охраны и системы физической защиты. Будут приняты меры для повышения защищенности объектов от актов незаконного вмешательства с использованием беспилотных летательных аппаратов. Пройдут внеплановые инструктажи и проверка знаний персонала.

– В условиях специальной военной операции тема безопасности объектов энергетики и ЖКХ не теряет актуальности. Необходимо внедрять самые современные методы для обеспечения антитеррористической защищенности, чтобы предотвратить атаки неприятеля. Особое внимание сегодня приобретают передовые технологии, развитие беспилотной авиации и систем распознавания и уничтожения вражеских дронов, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

На заседании антитеррористической комиссии рассмотрели также вопросы противодействия терроризму на региональном и муниципальном уровнях и профилактической работы в отношении мигрантов. Было принято решение во взаимодействии с правоохранительными органами на регулярной основе проводить мероприятия с лидерами религиозных, культурно-национальных, общественных объединений, этнических диаспор, общин и землячеств по своевременному предупреждению и недопущению межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

Будет обеспечен контроль за работой неформальных бойцовских клубов и спортивных объединений боевых искусств, созданных по этническому или религиозному принципу.

В образовательный процесс также включат комплекс профилактических мероприятий в форме лекций, семинаров, викторин, кинопоказов, театрализованных представлений, встреч с экспертами. Они будут направлены на разъяснение преступной сущности террористических, украинских националистических и неонацистских организаций.

Кроме того, на заседании обсудили результаты исполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024-2028 годы.