В трех районах Сахалинской области благоустроили общественные пространства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по благоустройству завершились в Невельском, Смирныховском и Курильском городских округах. Здесь воплотили в жизнь проекты, которые поддержало большинство сахалинцев и курильчан на Всероссийском голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда», рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Одними из самых активных на голосовании были жители Смирныховского района. Благодаря этому новый облик обрел парк «Мир». Здесь открылась библиотечная площадка под открытым небом. Теперь любой желающий может взять книгу на выбор или оставить свое издание.

– Очень заметны изменения, которые происходят в нашем районе. Благоустроенные территории становятся не просто зонами отдыха. Здесь зарождаются социальные проекты, собираются активные люди, проводятся мероприятия. Обновленный парк превратился в уютное место для чтения и отдыха с детьми, – поделилась жительница Смирных Ольга Александрова.

В Невельском районе преобразился Сквер памяти погибшим воинам в Великой Отечественной войне. В ближайшее время завершат работы и на втором объекте – сквере имени адмирала Невельского. Здесь уже высадили многолетние цветы и зеленые насаждения, установили малые архитектурные формы, скамейки с навесом и сделали освещение.

В селе Рейдово Курильского района на месте пустыря благоустроили Сквер рыбаков. Там установили детские игровые комплексы – разноуровневые площадки, прямой и наборный спуски, канатный лаз и другие элементы для игр и физического развития детей.

– В этом году благоустраивается 21 общественная территория во всех районах Сахалинской области. В скором времени работы завершатся в Долинске. Общественные территории, появившиеся за время реализации проекта, становятся местом притяжения для жителей городов и сел. Губернатор Валерий Лимаренко уделяет особое внимание созданию комфортной среды в островном на островах. Действие программы продолжится, что позволит нам реализовать еще немало интересных задумок и сделать область современнее и комфортнее для людей. Приглашаю жителей активнее участвовать в обсуждении проектов благоустройства, – сказала министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Напомним, нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина. Основная задача проекта – преобразить российские города и села, сделать их комфортнее для людей, дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны. В рамках федерального проекта благоустраиваются парки, скверы, набережные. В островном регионе за пять лет новый облик получили 157 общественных территорий, 25 из них в прошлом году.