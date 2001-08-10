Валерий Лимаренко поставил задачу заменить свыше 50 км аварийных сетей в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во всех муниципальных образованиях островного региона подготовка к предстоящему отопительному сезону перешла в активную фазу. В текущем году в системе теплоснабжения необходимо отремонтировать и заменить более 15 км аварийных сетей, в системе водоснабжения – более 30 км сетей, а также 7,5 км сетей водоотведения. На эти цели правительство Сахалинской области ежегодно выделяет более 1 млрд рублей для предоставления субсидии муниципальным образованиям, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– По поручению Валерия Лимаренко перед началом отопительного сезона мы приводим в порядок аварийные сети. Учитывая опыт прошлых лет, с этого года финансирование этих работ существенно увеличено. Стоит задача минимизировать риск любых коммунальных аварий, особенно в зимний период. На данный момент контракты по всем ремонтным работам заключены, подрядчики приступили к их исполнению. Для своевременного и безаварийного прохождения предстоящего отопительного сезона запланирован большой объем по ремонту зданий угольных котельных и котельного оборудования. К примеру, в Невельске начали с восстановления обмуровки котлов. Для улучшения работы оборудования специалистам необходимо частично заменить огнеупорный кирпич, – поделилась заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ольга Гапова.

Кроме того, проводится замена 11-ти угольных котлов в Северо-Курильске, Горнозаводске и Тымовском районе. Ведутся работы по замене теплообменного оборудования и увеличения мощности теплообменников на котельной № 3 в Тымовском, а также в Северо-Курильске. Модернизация коснется и котельных в селах Москальво, Тунгор и Некрасовка Охинского района. Их обустроят системой хранения резервного топлива.

– Под контролем губернатора Сахалинской области в островном регионе стремительными темпами идет газификация системы теплогенерирующего комплекса. В новый отопительный сезон мы запустим 13 газовых котельных в Поронайском, Долинском и Корсаковском районах. Кроме того, в настоящее время ведется работа по проектированию 14 котельных, работающих на голубом топливе, которые будут запущены в следующем отопительном сезоне в Макаровском, Поронайском, Александровск-Сахалинском, Тымовском районах, а также в селе Дачном Корсаковского района. Преимущество этих котельных не только в экологичности, все они новые, а это значит, имеют большой ресурс работы без сбоев, – отметила Ольга Гапова.

Особое внимание при подготовке к отопительному сезону уделяется водозаборам. При необходимости производится бурение новых скважин либо очистка существующих. Так, в этом году новые скважины появятся в селе Троицкое Анивского района. В Поронайском и Охинском районах проводятся ремонтные работы и очистка. В настоящее время специалисты приступили к модернизации водозабора «Соколовский» в Долинском районе. В ближайшее время будет заключен контракт на приобретение станции очистки воды на реке Большая Анга в Тымовском районе с завершением пусконаладочных работ к концу года.

– В системе водоотведения предусмотрена замена ветхих сетей, ремонт канализационно-насосных станций. Так, в Курильске будет проведена модернизация такой станции для возможности приема сливных стоков от частного сектора, – рассказала Ольга Гапова.

Отметим, Валерий Лимаренко держит на личном контроле подготовку региона к отопительному сезону. Параллельно с подготовкой объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры идет снабжение твёрдым топливом населения, проживающего в частных домах, отапливаемых углём.