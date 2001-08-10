На двух газовых котельных в сахалинских селах прошла пусконаладка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Блочно-модульные котельные, работающие на экологически чистом топливе, в селах Соловьевка и Раздольное Корсаковского района успешно прошли пусконаладочные работы. Строительсво новых объектов коммунальной инфраструктуры ведется по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Все этапы строительства находятся на особом контроле, рассказали ТИА "Острова" в региональномт правительстве.
Мощность котельной в Раздольном – 9,3 мегаватта. Котельная в Соловьевке состоит из четырех соединенных между собой модулей общей мощностью 7,33 мегаватта. Этот объект может работать на двух видах топлива, но приоритетным является газ, в качестве резервного может использоваться дизельное топливо.
– Запуском оборудования в тестовом режиме занимались специалисты завода-изготовителя. Это дает дополнительную гарантию при эксплуатации. Во время пусконаладочных работ проверяется каждый элемент большой и технически сложной конструкции. Перед подачей в котельную газа должны быть настроены газорегуляторные устройства и обязательно выполнена опрессовка системы. Без уверенности в том, что давление в норме и утечек нет, пуск не будет произведён, – рассказал представитель компании-подрядчика Анатолий Алтухов.
– Видели, как из трубы пошел прозрачный дымок. Значит, новая котельная готова, и уже этой осенью отопительный сезон начнётся на экологически чистом топливе, – поделился житель Соловьевки Валентин Чудайкин.
Всего в Корсаковском районе строятся семь современных объектов ЖКХ. Близятся к завершению работы на котельной в селе Чапаево (мощность – 3,78 мегаватта), а также улице Спортивной в Корсакове (мощность – 20 мегаватт), которая перекроет возможности сразу двух угольных.
– Мы идем уверенным темпом в вопросе возведения котельных, работающих на голубом топливе. На финишную прямую вышли также работы по строительству центральной районной и котельной № 25 в Корсакове. Здесь ведутся работы по устройству внутриплощадочных сетей и получению допусков для проведения пусконаладки. Важно в ближайшее время перевести все объекты ЖКХ на экологически чистое топливо. Эта задача, которую поставил перед нами губернатор островного региона Валерий Лимаренко, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.
Напомним, активное строительство котельных также ведется в Долинском районе: трех – в селе Сокол, по одной – в Долинске, селах Покровка, Быков, Стародубское и Советское. Кроме того, завершается строительство блочно-модульной газовой котельной №4 в Поронайске.
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