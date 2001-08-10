Мэрия Южно-Сахалинска в круглосуточном режиме ведет работу по предотвращению паводков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По состоянию на 1 апреля городскими службами отработано 23 обращения, 33 находятся на контроле. Основные районы, находящиеся в зоне риска - Новая Деревня, Владимировка, Хомутово, Дальнее. Администрация города настоятельно просит горожан, проживающих в частном секторе, провести расчистку водоотводных канав на своих территориях, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- В случае подтопления каждое обращение отрабатывается адресно, в рамках организации реагирования идет взаимодействие с руководителями территорий, департаментом городского хозяйства, управлением мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города, а также подрядными организациями, осуществляющими расчистку, - комментирует заместитель директора управления по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска Дмитрий Солонин.
Дежурная смена поисково-спасательного отряда города готова по обращению организовать откачку воды, в случае ее попадания в дом. Также ежедневно идет мониторинг уровня рек на территории муниципального образования. В муниципалитете максимально мобилизована вся техника, специалисты работают в круглосуточном режиме. В частном секторе идет расчистка водоотводных канав и вывоз снега.
В администрацию города также поступают обращения из СНТ, находящихся в зоне возможных подтоплений. Все сигналы муниципалитет держит на контроле.
- И люди, и техника работают в районах расположения СНТ на магистральных дорогах, которые обслуживает муниципалитет. Там канавы чистятся. Вместе с тем, мы обращаемся прежде всего к председателям: необходимо организовать работы по расчистке водоотводных канав внутри товариществ. Если после этих мероприятий вода не уходит - город готов оказать содействие. Снега выпало очень много, зима была аномальной по количеству осадков, поэтому здесь важно - работать синхронно. СНТ обеспечивают расчистку канав у себя на террториях, мы подключаемся там, где это действительно необходимо, - подчеркнул вице-мэр Алексей Римша.
В управлении ГО и ЧС напоминают: жителям в случае возникновения угрозы подтопления необходимо позвонить по единому круглосуточному номеру 112.
Вся информация при поступлении заявки передается в соответствующие структуры, в том числе руководителям территорий. На место выезжает спасательное подразделение, оценивает обстановку и принимает необходимые меры на месте. При необходимости привлекается дополнительная техника для уборки снега, затора, откачки воды с территории и др.
Вместе с тем, жителям частного сектора напоминают: необходимо ответственно относиться к весеннему периоду, не допускать захламления водопропускных канав старыми покрышками, мусором, строительными материалами, не складировать в них снег со своих участков. Это серьезно осложняет ситуацию и создает дополнительные риски подтопления. Необходимо максимально убирать снег с огородов подальше от домов, чтобы избежать подтоплений от талых вод в том числе.
Подрядные организации, обслуживающие дороги в частном секторе, обеспечивают расчистку канав, расположенных вдоль проезжей части. К дренажным системам, проложенным на территориях приусадебных участков, у дорожных служб нет доступа - их расчистку жителям необходимо провести собственными силами.
Напомним, проведение противопаводковых мероприятий на территории городского округа находится на личном контроле администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина.
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