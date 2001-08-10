Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 дефицитных высококвалифицированных специалистов из 17 регионов России приехали в Сахалинскую область в прошлом году. Среди них - инженер-гидрограф, агроном, бортмеханик, авиатехники, электромонтер, инженеры-строители, мастер по ремонту и эксплуатационному обслуживанию распределительных устройств, электромонтер по испытаниям и измерениям и другие представители необходимых для экономики Сахалина и Курил профессий.

Островные предприятия привлекли нужные кадры в рамках инициированного президентом России национального проекта «Демография». Он нацелен не только на повышение качества жизни россиян, поддержку семей с детьми и трудовой занятости населения, но и на помощь работодателям, которые нуждаются в работниках.

- Наши компании в случае отсутствия местных кандидатов должной квалификации на открытые вакансии могут привлечь людей из других регионов и получить от государства финансовую поддержку. Это позволяет оперативно решать кадровую проблему, обеспечивает стабильную работу островных предприятий, - сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В рамках программы трудовой мобильности работодателю компенсируется часть средств, потраченных на оплату жилья и обустройство работника на новом месте жительства, выплату пособия, обучение. Кроме того, привлеченные работники могут получить жилищный кредит в рамках федеральной программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» без учета требований относительно возраста и семейного положения.

Павел Маликов приехал в Южно-Сахалинск из Сибири в прошлом году. Мужчина работает электрослесарем по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций в компании «Сахалинэнерго».

- Конечно, первая реакция была неоднозначной: с одной стороны – так далеко ехать, с другой – а почему бы и нет? Работа интересная и ответственная, есть возможность профессионально расти. Немаловажную роль сыграл тот факт, что мне обещали служебное жилье. И друг здесь живёт. Он очень положительно отзывался о регионе. Так что я решился прилететь и не пожалел. Мне оказали материальную помощь и помогли обустроиться, – рассказал Павел Маликов.

Сейчас агентство по труду и занятости населения Сахалинской области проводит сбор заявок работодателей на прохождение отбора для включения в программу на 2025 год. Подать заявку на участие в отборе можно до 29 февраля. Подробная информация размещена на сайте агентства по труду и занятости.