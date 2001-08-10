26 высококвалифицированных специалистов приехали в Сахалинскую область в рамках национального проекта "Демография"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
26 дефицитных высококвалифицированных специалистов из 17 регионов России приехали в Сахалинскую область в прошлом году. Среди них - инженер-гидрограф, агроном, бортмеханик, авиатехники, электромонтер, инженеры-строители, мастер по ремонту и эксплуатационному обслуживанию распределительных устройств, электромонтер по испытаниям и измерениям и другие представители необходимых для экономики Сахалина и Курил профессий.
Островные предприятия привлекли нужные кадры в рамках инициированного президентом России национального проекта «Демография». Он нацелен не только на повышение качества жизни россиян, поддержку семей с детьми и трудовой занятости населения, но и на помощь работодателям, которые нуждаются в работниках.
- Наши компании в случае отсутствия местных кандидатов должной квалификации на открытые вакансии могут привлечь людей из других регионов и получить от государства финансовую поддержку. Это позволяет оперативно решать кадровую проблему, обеспечивает стабильную работу островных предприятий, - сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
В рамках программы трудовой мобильности работодателю компенсируется часть средств, потраченных на оплату жилья и обустройство работника на новом месте жительства, выплату пособия, обучение. Кроме того, привлеченные работники могут получить жилищный кредит в рамках федеральной программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» без учета требований относительно возраста и семейного положения.
Павел Маликов приехал в Южно-Сахалинск из Сибири в прошлом году. Мужчина работает электрослесарем по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций в компании «Сахалинэнерго».
- Конечно, первая реакция была неоднозначной: с одной стороны – так далеко ехать, с другой – а почему бы и нет? Работа интересная и ответственная, есть возможность профессионально расти. Немаловажную роль сыграл тот факт, что мне обещали служебное жилье. И друг здесь живёт. Он очень положительно отзывался о регионе. Так что я решился прилететь и не пожалел. Мне оказали материальную помощь и помогли обустроиться, – рассказал Павел Маликов.
Сейчас агентство по труду и занятости населения Сахалинской области проводит сбор заявок работодателей на прохождение отбора для включения в программу на 2025 год. Подать заявку на участие в отборе можно до 29 февраля. Подробная информация размещена на сайте агентства по труду и занятости.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:30 Сегодня 30 школьников со всей области приняли участие в первой смене образовательного проекта "Сириус.Сахалин"
09:29 Сегодня Сахалинстат "нарисовал" портрет современного сахалинца ко Дню защитника отечества
10:18 Сегодня Рабочая группа по СВО в очередном докладе Президенту предложила новые меры поддержки участников спецоперации, волонтёров и производителей БПЛА
11:11 Сегодня Скорость мобильного интернета МТС взлетела в воздушных воротах Чукотки
09:56 15 Февраля Поронайские пожарные потушили гаражи
09:59 16 Февраля Рыбакам-любителям напоминают о местах для реализации излишек улова в Южно-Сахалинске
09:22 16 Февраля Сахалинка, работающая в детском магазине, придумала схему с возвратом товаров и похитила почти 400 тысяч
16:14 19 Февраля На Сахалине откроется передовая медицинская клиника
15:33 23 Января В магазины Южно-Сахалинска организован дополнительный подвоз продуктов
10:51 29 Января Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают работу по расчистке и расширению дорог
12:22 5 Февраля С 1 марта 2024 года детей через границу будут пускать только с документами, подтверждающими гражданство
16:52 23 Января Сахалинцы за январь получат новую форму квитанций с услугой "обращение с ТКО"
Выбор редакции
- 17:38 Сегодня 21 общественное пространство благоустроят на Сахалине и Курилах в этом году
- 15:19 Сегодня Сахалинские акробаты завоевали 18 медалей на дальневосточных соревнованиях
- 08:58 20 Февраля Сахалинка, сбившая трех человек на проспекте Мира, отправлена в колонию
- 12:21 19 Февраля Южно-Сахалинск выбран столицей XXXV Всероссийского Олимпийского дня
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?