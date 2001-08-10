Все больше южно-сахалинских семей присоединяются к проекту "Всей семьей"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Южно-Сахалинска активно присоединяются к масштабному Всероссийскому проекту «Всей семьей». Среди участников конкурса - семья Ли, которая поделилась своим опытом. Они выполнили уже десятое задание конкурса и готовы дойти до финала. Подключиться к конкурсу можно на любом этапе, выполнив все задания до 29 марта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, 2024 год объявлен президентом страны Годом семьи, в рамках которого проводится множество тематических мероприятий и конкурсов, общая их цель - поддержка семейных ценностей. Семьи, участвующие в проекте «Всей семьей», прошли уже 10 этапов, которые меняются каждую неделю.
Семья Ли из Южно-Сахалинска воспитывает двоих детей, 11-летний Андрей увлекается робототехникой, 7-летняя Альбина занимается танцами, вместе они посещают бассейн и любят рисовать. Папа работает пожарным, мама - детский врач.
- Конкурс интересный, увлекательный и совсем не сложный, все задания мы выполняем вместе с детьми. Радует, что пополнилась наша семейная коллекция фотографий интересных моментов. Мы выполнили все десять заданий, хотя присоединились к конкурсу не сразу, а лишь в январе. Такие проекты очень важны, ведь они сближают родных и близких людей, дают новые идеи для совместного досуга, и появляется еще один повод провести время вместе. Хотя выходные мы всегда проводим с детьми, как бы ни были заняты. Дети - это святое,- поделилась участница конкурса «Всей семьей» Яна Ли.
По словам их старшего сына Андрея, конкурс его заинтересовал, потому что можно всей семьей повеселиться - вместе они лепили пельмени, катались на горке, читали книгу и наряжали елку. А любимое семейное занятие - это в выходные дни всем вместе посмотреть фильм, поиграть в шахматы или настольную игру.
Как рассказал глава семьи Максим Ли, у них есть свой семейный уклад и много сложившихся традиций, которые объединяют. Например, любят всей семьей на машине путешествовать по Сахалину, отдохнуть на природе, вместе погулять по городу и многое другое.
Инициатором проекта «Всей семьей» выступила общественная организация «Я помогаю детям», он стартовал 15 декабря 2023 года. Стать участником конкурса может любая семья. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном портале всейсемьей.рф, указать, в какой социальной сети вам удобнее получать задания: Вконтакте или Одноклассниках, и выполнять простые задания, публикуя фотоотчеты с обязательным хештэгом #всейсемьей и региональным - #всейсемьей65. За каждое выполненное задание семья получает электронный вкладыш из лимитированной коллекции в честь Года семьи «Семья - это…», созданной российскими художниками. Раз в месяц проводится розыгрыш призов. Самые дружные и активные семьи выберут в апреле. Участники, выполнившие все 15 заданий, будут участвовать в финальном розыгрыше, где главным призом является 100 семейных путешествий по России.
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