Скорость мобильного интернета МТС взлетела в воздушных воротах Чукотки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МТС модернизировала телеком-сеть в районе международного аэропорта федерального значения Анадырь (Угольный) им. Ю.С. Рытхэум. В результате скорость мобильного интернета внутри и вокруг аэровокзала выросла в два раза.

МТС установила дополнительное оборудование стандарта LTE в районе главного авиаузла Чукотского автономного округа, что позволило кратно разогнать скорость передачи данных, повысить надёжность сети и улучшить качество голосовой связи. Высокоскоростной мобильный интернет стал доступен в зонах регистрации, паспортного контроля, получения багажа и отдыха, в комнате матери и ребенка, в торговых павильонах, в служебных помещениях, а также на прилегающей к аэропорту территории.

«Совсем недавно на Чукотке мы завершили важный для нас проект по расширению магистрального канала и усилению транспортного сетевого кольца в Анадыре. Это сделало нашу сеть более стабильной и отказоустойчивой. Следующим этапом для нас стало усиление высокоскоростного мобильного интернета в аэропорту Анадыря. Быстрый интернет здесь просто необходим, так как пассажирам иногда приходится проводить в здании воздушного порта несколько часов из-за переменчивости погодных условий и изменений в расписании. Быстрый мобильный интернет скрасит время, позволит поработать удаленно, отвлечь детей мультфильмами, воспользоваться сервисами нашей экосистемы, например, почитать книги в “Строках”», — отметила директор МТС в Чукотском АО Наталья Экшенгер.