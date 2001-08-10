Тихоокеанское
информационное агентство
22 Февраля 2024
Сейчас 19:26
92,44|99,90|66,91
Для проведения праздничных мероприятий вводят ограничения парковки транспорта в Южно-Сахалинске на площади Славы
10:43, | Новости общества Сахалина и Курил

На расчистке Южно-Сахалинска днем задействовано 142 единицы техники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днем 22 февраля на работах по содержанию улично-дорожной сети городского округа задействовано 142 единицы техники и 131 рабочий. Ведется расчистка улиц, уборка тротуаров и остановочных карманов, расширение тротуаров и проезжей части, вывоз снега, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, на территории муниципалитета работы запланированы на следующих улицах:

- ул. Холмская - вывоз снега;   

- ул. Лермонтова - вывоз снега;

- ул. 1-я Октябрьская - расчистка тротуаров;         

- пр. Мира - вывоз снега;

- ул. Больничная    - вывоз снега;       

- пр. Коммунистический   - вывоз снега;       

- ул Совхозная от ул. Гаражной на юг - расширение проезжей части, вывоз снега;

- пер. Дачный - расширение проезжей части, вывоз снега;       

- ул. Почтовая - расширение проезжей части, вывоз снега;       

- ул. Родниковая от ул. Пионерской на север - расширение проезжей части, вывоз снега;

- ул. Комсомольская от ул. Пионерской на север    - расширение проезжей части, вывоз снега;

- ул. 1905 года от ул. Лермонтова до пер. Барачного - расширение проезжей части, вывоз снега;

- ул. Комсомольская от Коммунистического пр. до пр. Победы  - чистовая уборка;       

- ул. Сахалинская  - вывоз снега с остановок, парковок;  

- ул. Ленина - вывоз снега с остановок, парковок;

Ново-Александровск: 

- ул. Ключевская    - вывоз снега;       

- ул. 2-я Красносельская - вывоз снега;

Березняки:

- ул. Садовая - вывоз снега;     

- ул. Новая   - вывоз снега;

Хомутово:

- ул. Разина - вывоз снега;       

- ул. Зимняя - вывоз снега;       

- ул. 3-я Зеленая   - расширение проезжей части; 

- пер Луговой - расширение проезжей части.

Луговое:

- ул. 2-я Заречная;

- ул. Юбилейная    - удаление снежно-ледяного наката;

Ключи:

 ул. Советская - вывоз снега;   

Автовладельцев убедительно просят не оставлять транспорт на обочинах и автобусных остановках, по возможности не занимать парковочные карманы вдоль улиц или оперативно убирать автомобили на время работ спецтехники. Горожанам также рекомендуется разместить в машине контакты для связи, если она оставлена на длительную стоянку в зоне расчистки.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?