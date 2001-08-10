На расчистке Южно-Сахалинска днем задействовано 142 единицы техники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Днем 22 февраля на работах по содержанию улично-дорожной сети городского округа задействовано 142 единицы техники и 131 рабочий. Ведется расчистка улиц, уборка тротуаров и остановочных карманов, расширение тротуаров и проезжей части, вывоз снега, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, на территории муниципалитета работы запланированы на следующих улицах:
- ул. Холмская - вывоз снега;
- ул. Лермонтова - вывоз снега;
- ул. 1-я Октябрьская - расчистка тротуаров;
- пр. Мира - вывоз снега;
- ул. Больничная - вывоз снега;
- пр. Коммунистический - вывоз снега;
- ул Совхозная от ул. Гаражной на юг - расширение проезжей части, вывоз снега;
- пер. Дачный - расширение проезжей части, вывоз снега;
- ул. Почтовая - расширение проезжей части, вывоз снега;
- ул. Родниковая от ул. Пионерской на север - расширение проезжей части, вывоз снега;
- ул. Комсомольская от ул. Пионерской на север - расширение проезжей части, вывоз снега;
- ул. 1905 года от ул. Лермонтова до пер. Барачного - расширение проезжей части, вывоз снега;
- ул. Комсомольская от Коммунистического пр. до пр. Победы - чистовая уборка;
- ул. Сахалинская - вывоз снега с остановок, парковок;
- ул. Ленина - вывоз снега с остановок, парковок;
Ново-Александровск:
- ул. Ключевская - вывоз снега;
- ул. 2-я Красносельская - вывоз снега;
Березняки:
- ул. Садовая - вывоз снега;
- ул. Новая - вывоз снега;
Хомутово:
- ул. Разина - вывоз снега;
- ул. Зимняя - вывоз снега;
- ул. 3-я Зеленая - расширение проезжей части;
- пер Луговой - расширение проезжей части.
Луговое:
- ул. 2-я Заречная;
- ул. Юбилейная - удаление снежно-ледяного наката;
Ключи:
ул. Советская - вывоз снега;
Автовладельцев убедительно просят не оставлять транспорт на обочинах и автобусных остановках, по возможности не занимать парковочные карманы вдоль улиц или оперативно убирать автомобили на время работ спецтехники. Горожанам также рекомендуется разместить в машине контакты для связи, если она оставлена на длительную стоянку в зоне расчистки.
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