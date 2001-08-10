На расчистке Южно-Сахалинска днем задействовано 142 единицы техники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днем 22 февраля на работах по содержанию улично-дорожной сети городского округа задействовано 142 единицы техники и 131 рабочий. Ведется расчистка улиц, уборка тротуаров и остановочных карманов, расширение тротуаров и проезжей части, вывоз снега, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, на территории муниципалитета работы запланированы на следующих улицах:

- ул. Холмская - вывоз снега;

- ул. Лермонтова - вывоз снега;

- ул. 1-я Октябрьская - расчистка тротуаров;

- пр. Мира - вывоз снега;

- ул. Больничная - вывоз снега;

- пр. Коммунистический - вывоз снега;

- ул Совхозная от ул. Гаражной на юг - расширение проезжей части, вывоз снега;

- пер. Дачный - расширение проезжей части, вывоз снега;

- ул. Почтовая - расширение проезжей части, вывоз снега;

- ул. Родниковая от ул. Пионерской на север - расширение проезжей части, вывоз снега;

- ул. Комсомольская от ул. Пионерской на север - расширение проезжей части, вывоз снега;

- ул. 1905 года от ул. Лермонтова до пер. Барачного - расширение проезжей части, вывоз снега;

- ул. Комсомольская от Коммунистического пр. до пр. Победы - чистовая уборка;

- ул. Сахалинская - вывоз снега с остановок, парковок;

- ул. Ленина - вывоз снега с остановок, парковок;

Ново-Александровск:

- ул. Ключевская - вывоз снега;

- ул. 2-я Красносельская - вывоз снега;

Березняки:

- ул. Садовая - вывоз снега;

- ул. Новая - вывоз снега;

Хомутово:

- ул. Разина - вывоз снега;

- ул. Зимняя - вывоз снега;

- ул. 3-я Зеленая - расширение проезжей части;

- пер Луговой - расширение проезжей части.

Луговое:

- ул. 2-я Заречная;

- ул. Юбилейная - удаление снежно-ледяного наката;

Ключи:

ул. Советская - вывоз снега;

Автовладельцев убедительно просят не оставлять транспорт на обочинах и автобусных остановках, по возможности не занимать парковочные карманы вдоль улиц или оперативно убирать автомобили на время работ спецтехники. Горожанам также рекомендуется разместить в машине контакты для связи, если она оставлена на длительную стоянку в зоне расчистки.