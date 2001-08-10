Рабочая группа по СВО в очередном докладе Президенту предложила новые меры поддержки участников спецоперации, волонтёров и производителей БПЛА

Рабочая группа по СВО в очередном докладе Президенту предложила новые меры поддержки участников спецоперации, волонтёров и производителей БПЛА
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Рабочая группа по СВО направила очередной доклад Президенту, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В нём предложены новые меры поддержки участников спецоперации и их семей.
«В частности, рабочая группа предлагает обеспечить сохранение прав участников СВО на «дальневосточные» и «арктические» гектары, оформленные по договорам безвозмездного пользования; гарантировать детям-инвалидам погибших участников СВО получение одновременно двух пенсий - и по инвалидности, и по потере кормильца (сейчас «или/или»); не учитывать место прописки участника СВО при назначении региональных мер поддержки его родителям (сейчас возникают трудности, если боец и члены его семьи зарегистрированы в разных регионах)», - отметил он.
Также предлагается распространить на священнослужителей традиционных конфессий, работающих в зоне СВО, страховые гарантии, как для волонтёров (3 миллиона рублей в случае ранения, 5 миллионов рублей - в случае гибели).
Помимо этого, рабочая группа предлагает обнулить НДС для производителей беспилотников, как это сделано для гражданских самолётов.
«[Предлагаем] снизить страховые взносы для работодателей при трудоустройстве инвалидов боевых действий и освободить от последующего прохождения срочной службы добровольцев со стажем от полугода в СВО», - сообщил Андрей Турчак.
Кроме этого, отметил секретарь Генсовета, предлагается не утилизировать конфискованное огнестрельное оружие, а передавать его на нужды СВО.
«На передовой оно будет полезнее. Поддержка в этом вопросе есть - недавно обсуждали его с главой Росгвардии Виктором Золотовым», - сказал он.
Также в докладе отчитались о законодательной работе с начала года.
«За это время по поручению Президента внесли в Госдуму законопроект о защите прав «фактических» семей погибших и без вести пропавших участников СВО. Среди других внесённых инициатив: законопроект об учёте в составе выгодоприобретателей по госстрахованию нерождённых детей погибших бойцов; о праве членов семей участников СВО по доверенности оформлять на них регистрацию по месту жительства; об отмене госпошлины за регистрацию имущества, которое жертвуется на нужды фронта», - пояснил Андрей Турчак.
На заключение Правительства направлены законопроекты о праве на дополнительный отпуск за свой счёт для членов семьи раненного участника СВО, о беззаявительном порядке назначения единовременных выплат ветеранам боевых действий из числа участников СВО и ряд других инициатив, говорится в докладе.
Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.
«В Сахалинской области выстроена комплексная система поддержки участников спецоперации и их семей. В работе по поддержке участников СВО, помощи фронту и мирным жителям новых регионов задействованы все общественные и политические институты.
В рамках проекта «Сопричастность», инициированным губернатором области Валерием Игоревичем Лимаренко, за два года спецоперации региональным отделением партии было отправлено более 700 тонн гуманитарной помощи нашим бойцам и жителям новых регионов, в том числе подшефному Шахтерску. Это предметы первой необходимости, одежда, медикаменты, оборудование, личные посылки, письма и многое другое. Помощь мобилизованным и добровольцам, жителям новых регионов объединила жителей островного региона. В сборе и отправке гуманитарной помощи принимают участие предприниматели, общественные организации, волонтеры, национальные диаспоры и просто неравнодушные жители сахалинцы и курильчане. В 2024 году наша цель - наращивать темпы и качество работы, ведь приоритетом нашей партии всегда есть и будут люди», - поделилась председатель Сахалинской областной Думы Елена Касьянова
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