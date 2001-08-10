Незамужним жительницам Южно-Сахалинска зарплата будущего мужа интереснее его кредитного рейтинга
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В США запустили приложение для знакомств, в котором может зарегистрироваться только человек с хорошим кредитным рейтингом, подтвержденным бюро кредитных историй. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, нужен ли похожий сервис в России. В опросах приняли участие экономически активные граждане из города.
Только 1 из 5 жителей Южно-Сахалинска уверен, что в России следует разработать свое приложение для знакомств, в котором могут зарегистрироваться лишь имеющие хороший кредитный рейтинг. 35% не видят необходимости в подобном приложении. 45% затруднились с оценкой.
Между тем, прежде чем познакомиться с человеком для романтических отношений, 24% одиноких горожан хотели бы знать кредитный рейтинг потенциального партнера: «Было знакомство мимолетное, где иногородний молодой человек заявил сразу, что взял в ипотеку квартиру и ищет себе девушку, которая будет помогать ему выплачивать». 52% не нуждаются в подобной информации: «Кредит и человеческие отношения — это разная история»; «Люди сами разберутся, кто им нужен, а кто нет!»; «Я сама банкрот»; «Я думаю, так многие мужчины останутся одиноки».
Об уровне дохода своего потенциального партнера хотели бы знать 29% одиноких горожан. 58% не интересна финансовая информация: «Доход в любой момент может измениться».
Идею разработки приложения, в котором может зарегистрироваться только человек с хорошим кредитным рейтингом, поддержали 26% женщин и 13% мужчин. Идея выбирать партнеров по кредитному рейтингу также больше заинтересовала женщин (28% против 19% среди мужчин). Но еще более привлекательной для жительниц города выглядит возможность знакомиться с учетом информации об уровне дохода (39 и 18% соответственно). Нужно отметить, что не всех мужчин оскорбляет подобная финансовая избирательность: «Это больше должно интересовать женщин, исходя из того, что чаще доход семьи несет на своих плечах мужчина».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:18 Сегодня Тысячи отремонтированных и построенных школ "Единая Россия" и Минпросвещения представили итоги президентских программ
13:47 Сегодня Волонтеры "РВК-Сахалин" навестили жителей южно-сахалинского дома-интерната
09:27 Сегодня Пять инициатив сахалинцев вошли в топ-1000 всероссийского конкурса
10:35 Сегодня 21 февраля на расчистке Южно-Сахалинска задействовано 146 единиц техники
09:56 15 Февраля Поронайские пожарные потушили гаражи
09:59 16 Февраля Рыбакам-любителям напоминают о местах для реализации излишек улова в Южно-Сахалинске
10:48 14 Февраля В сахалинской библиотеке презентовали литературный сборник "Голос юности"
09:22 16 Февраля Сахалинка, работающая в детском магазине, придумала схему с возвратом товаров и похитила почти 400 тысяч
10:51 29 Января Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают работу по расчистке и расширению дорог
15:33 23 Января В магазины Южно-Сахалинска организован дополнительный подвоз продуктов
12:22 5 Февраля С 1 марта 2024 года детей через границу будут пускать только с документами, подтверждающими гражданство
16:52 23 Января Сахалинцы за январь получат новую форму квитанций с услугой "обращение с ТКО"
Выбор редакции
- 08:58 Вчера Сахалинка, сбившая трех человек на проспекте Мира, отправлена в колонию
- 12:21 19 Февраля Южно-Сахалинск выбран столицей XXXV Всероссийского Олимпийского дня
- 10:22 19 Февраля Обучение по "Азбуке интернета" прошли 488 южносахалинцев старшего возраста
- 16:16 15 Февраля В Южно-Сахалинске прошел фестиваль "Восточный Новый год"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?