Незамужним жительницам Южно-Сахалинска зарплата будущего мужа интереснее его кредитного рейтинга

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В США запустили приложение для знакомств, в котором может зарегистрироваться только человек с хорошим кредитным рейтингом, подтвержденным бюро кредитных историй. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, нужен ли похожий сервис в России. В опросах приняли участие экономически активные граждане из города.

Только 1 из 5 жителей Южно-Сахалинска уверен, что в России следует разработать свое приложение для знакомств, в котором могут зарегистрироваться лишь имеющие хороший кредитный рейтинг. 35% не видят необходимости в подобном приложении. 45% затруднились с оценкой.

Между тем, прежде чем познакомиться с человеком для романтических отношений, 24% одиноких горожан хотели бы знать кредитный рейтинг потенциального партнера: «Было знакомство мимолетное, где иногородний молодой человек заявил сразу, что взял в ипотеку квартиру и ищет себе девушку, которая будет помогать ему выплачивать». 52% не нуждаются в подобной информации: «Кредит и человеческие отношения — это разная история»; «Люди сами разберутся, кто им нужен, а кто нет!»; «Я сама банкрот»; «Я думаю, так многие мужчины останутся одиноки».

Об уровне дохода своего потенциального партнера хотели бы знать 29% одиноких горожан. 58% не интересна финансовая информация: «Доход в любой момент может измениться».

Идею разработки приложения, в котором может зарегистрироваться только человек с хорошим кредитным рейтингом, поддержали 26% женщин и 13% мужчин. Идея выбирать партнеров по кредитному рейтингу также больше заинтересовала женщин (28% против 19% среди мужчин). Но еще более привлекательной для жительниц города выглядит возможность знакомиться с учетом информации об уровне дохода (39 и 18% соответственно). Нужно отметить, что не всех мужчин оскорбляет подобная финансовая избирательность: «Это больше должно интересовать женщин, исходя из того, что чаще доход семьи несет на своих плечах мужчина».