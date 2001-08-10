Тихоокеанское
информационное агентство
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16:17, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинский сервис "Лист ожидания" за неделю принял 16 обращений

Сахалинский сервис

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 12 по 18 февраля в контакт-центр регионального минтранса обратились 16 человек, которые не смогли самостоятельно приобрести авиабилеты на нужные даты. На прошлой неделе специалисты сервиса «Лист ожидания» отработали четыре заявки и помогли пассажирам своевременно попасть на рейсы Южно-Курильск — Крабозаводское, Хабаровск — Ноглики, а также из Москвы в Южно-Сахалинск и в обратном направлении, рассказали ТИА "Острова" в региональном минтрансе.

В четырех случаях заявителям были предложены альтернативные варианты, еще один человек получил консультацию по своему вопросу. Семь обращений пока находятся в работе.

Напомним, сервис «Лист ожидания» начал работу в 2023 году по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Специалисты контакт-центра принимают заявки от жителей Сахалинской области, столкнувшихся с отсутствием билетов на любой вид транспорта в нужную дату. Телефон сервиса «Лист ожидания»: *0065, добавочный 2.

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