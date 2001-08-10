В Южно-Сахалинске ранней весной начнутся работы по устранению дефектов на дорогах литым асфальтом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства приступили к обследованию улично-дорожной сети, чтобы зафиксировать повреждения полотна, которые требуют первоочередного устранения, и составить график ремонта литым асфальтом, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Данная технология используется в Южно-Сахалинске на протяжении ряда лет, она позволяет ремонтировать дорожное полотно даже ранней весной, в условиях низких температур.

– Специалисты работают по всему городу, чтобы составить списки и карты и передать информацию подрядным организациям. На следующей неделе начнем запускать установки по производству литого асфальта и в дальнейшем, если позволят погодные условия, заходить на участки, – отметил начальник по содержанию автомобильных дорог МКУ "Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства» Андрей Нечепуренко.

Ремонт будет выполняться как на центральных магистралях, так и на второстепенных улицах, преимущественно в ночное время, в период сниженного автомобильного трафика. Так, уже определены участки на ул. Больничной, перекрестке Комсомольской и Детской, Холмском шоссе и других дорогах.

Как рассказал начальник участка по ремонту автомобильных дорог и объектов благоустройства завода строительных материалов им. Федотова Артём Мисюркеев, техника предприятия (дорожные фрезы, термобункеры) полностью готова к началу работ.

– Технология отработана. В термобункере происходит приготовление литой асфальтобетонной смеси, добавляется битум, щебень, другие компоненты. На приготовления уходит около 5 часов, чтобы в ночную смену выйти на ремонт, – добавил Артём Мисюркеев.

Добавим, с наступлением благоприятных температур, работы по текущему ремонту дорог продолжатся с применением технологии укладки горячего асфальта.