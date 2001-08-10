Тихоокеанское
информационное агентство
21 Февраля 2024
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22 февраля в сахалинском заливе Мордвинова продолжит разрушаться припай
12:13, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 февраля торговля осуществляется по следующим адресам:

Социальные магазины:

ул. Сахалинская, 59: навага - 74,75 руб/кг, камбала - 115 руб/кг;

ул. Сахалинская, 90: навага - 74,95 руб/кг;

пр. Коммунистический, 19: навага - 70 руб/кг;

пр. Мира,19: навага - 70 руб/кг;

пр. Мира, 86: навага - 74,95 руб/кг;

пр. Мира, 229/5 (около ТЦ «Янтарь»): навага - 70 руб/кг;

пр. Мира, 280В : навага - 70 руб/кг;

ул. Авиационная, 74: навага - 75 руб/кг;

ул. 2-я Красносельская, 7: навага - 74,95 руб/кг;

ул. Железнодорожная, 168/4: навага - 74,95 руб/кг;

ул. Железнодорожная, 186: навага - 74 руб/кг.

ул. Физкультурная, 1А: навага - 74,95 руб/кг;

ул. Донская, 4А: навага - 74,95 руб/кг;

ул. 3-я Строительная, 4Б: навага - 74 руб/кг, минтай - 79 руб/кг;

бул. Анкудинова, 5: навага - 74,75 руб/кг;

ул. 1-я Октябрьская, 6: навага - 75 руб/кг;

ул. 1-я Октябрьская, 33Д: навага - 75 руб/кг;

Магазины:

пр. Мира, 229 (ТЦ, торговые места №8-10): горбуша свежемороженая - 130 руб/кг, навага - 70 руб/кг;

ул. Емельянова, 31/2: горбуша свежемороженая - 130 руб/кг, навага - 70 руб/кг;

ул. Ленина, 252Б: горбуша свежемороженая - 130 руб/кг, навага - 70 руб/кг;

пл/р Луговое, ул. Дружбы, 56: минтай - 75 руб/кг, навага - 75 руб/кг;

ул. Поповича, 69Б: навага - 70 руб/кг;

ул. Есенина, 5: навага - 70 руб/кг;

ул. Автомобильная, 16/2: навага - 70 руб/кг.

Уличные торговые места:

с северной стороны строения №17 по бул. Анкудинова: навага - 80 руб/кг, камбала - 130 руб/кг;

пр. Победы, 31: навага - 80 руб/кг;

ул. Пограничная, 26 : навага - 70 руб/кг,  камбала - 130 руб/кг;

ул. Комсомольская, 241/1 (около ТЦ «Аист»): навага - 80 руб/кг;

ул. Украинская, 14: навага - 80 руб/кг;

пл/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 14: навага - 80 руб/кг.

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