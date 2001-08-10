11:10, | Новости общества Сахалина и Курил
Жителей Хомутово приглашают 21 февраля на выездной прием граждан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 21 февраля, для жителей планировочного района Хомутово состоится личный приём граждан директором департамента землепользования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. 2-я Центральная, 39. Начало в 16.00.
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