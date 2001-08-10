В Южно-Сахалинске росгвардейцы спецназа рассказали о своей службе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

День открытых дверей провели сотрудники сахалинского отряда быстрого реагирования «Редут» территориального управления Росгвардии для студентов политехнического колледжа Сахалинского государственного университета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии по Сахалинской области.

Знакомство со службой особо важных офицеров ребята начали с беседы с командиром отряда полковником полиции Максимом Малышевым. Он рассказал историю создания подразделения, боевой путь и особенности службы. Участники познакомились с современными образцами вооружения и экипировки спецназовцев, узнали, в чём секрет психологической подготовки офицера специального отряда быстрого реагирования, как проходят отбор на службу и какие требования предъявляют к кандидатам. Росгвардейцы показали элементы тактики ведения боя в городских условиях и познакомили гостей с экспозицией «Судьба и долг сахалинского спецназа «Редут».

«Они такие сильные и мужественные и смелые. Я сегодня впервые так близко узнала, чем занимаются наши защитники, как они готовятся и где обучаются. Спасибо им за то, что мы под надежной охраной», - делится впечатлениями участница встречи Кристина М.

В Сахалинской области специальный отряд быстрого реагирования «Редут» по праву заслуживает звания – элиты сахалинской Росгвардии. В 2023 году подразделение отметило 30-летний юбилей. Сотрудники специального подразделения участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, специальных операциях по предупреждению и пресечению преступлений, освобождении заложников, обеспечивают силовую поддержку различных оперативно – розыскных мероприятий.