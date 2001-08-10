Тысячи отремонтированных и построенных школ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выполнение президентских программ капитального ремонта действующих и строительства новых школ и детских садов обсудили с регионами на федеральном штабе секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и министр просвещения Сергей Кравцов.

«Ремонт завершён в 2422 зданиях школ. Из них в 1520 зданиях – за счёт федеральных средств, 902 зданиях – за счёт средств региональных бюджетов. Регионы-лидеры, где по итогам года отремонтировано больше всего школ - республики Дагестан, Башкирия, Чеченская Республика, Якутия, Забайкальский край, Северная Осетия, Московская область, Чувашия, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Брянская, Курская области, Республика Татарстан и Алтайский край», — отметил Андрей Турчак.

В общей сложности за два года реализации программы, старт которой дал Президент на Съезде «Единой России» в 2021 году, капитально отремонтировали более 4 тысяч объектов.

«В этом году ремонт запланирован в 1047 школах. Из них 530 - с завершением работ в 2025 году. На 15 февраля по 360 объектам все конкурсные процедуры завершены, контракты заключены. По 400 объектам конкурсы объявлены или уже находятся на стадии завершения. И 236 объектов в 41 регионе, где конкурсы планируется объявить до конца месяца», — сообщил Андрей Турчак.

Отдельно он остановился на строительстве новых школ. С 2019 года по программе открылись 1344 школы общей мощностью 793 тысячи мест. По итогам прошлого года введены в эксплуатацию 430 новых школ на 250 тысяч мест.

«Лидеры по количеству объектов – Московская область, Дагестан, Чеченская Республика, Санкт-Петербург, Краснодарский край», — отметил Андрей Турчак.

В свою очередь министр Просвещения Сергей Кравцов, говоря о строительстве детсадов, сообщил, что за несколько лет действия программы построено 1676 дошкольных учреждений, что позволило ликвидировать дефицит мест в детских садах в регионах.

«В 2024 году, который объявлен Годом семьи, нам предстоит ввести в эксплуатацию 363 школы. И завершить масштабную программу по строительству новых школ, чтобы сконцентрироваться на расширении программы по капитальному ремонту. Мы надеемся, что в неё войдут детские сады и колледжи», — отметил министр.

В Московской области в 2024 году планируется капитально отремонтировать 42 школы, 20 детских садов и 11 колледжей. В ближайшие три года работы пройдут ещё на 393 объектах. Также в регионе, благодаря решению Губернатора, в программу включен ремонт учреждений дополнительного образования. В этом году будет отремонтировано 4 таких объекта.

При этом особенное значение имеет общественный контроль за соблюдением не только качества самих строительных работ, но и сроков их выполнения. По словам секретаря Московского областного отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, в каждом городском округе депутатский корпус партии, совместно с родителями учеников, проводят выездные мероприятия, чтобы на месте обсудить с подрядчиком сроки и качество выполнения работ.

«Здесь важно, что родители детишек знают о происходящих изменениях и активно участвуют в контроле за ходом ремонта. Вместе с подрядчиком выбирают цвета и материалы для школы, приезжают на объект. Депутатский корпус «Единой России» – их помощники. Мы организуем совместные выезды, вместе решаем проблемы с подрядчиком. Там, где на объектах присутствует общественный контроль, там существенно повышается дисциплина подрядных организаций», — заявил Игорь Брынцалов.

По словам Никиты Кулачкина, активиста группы по контролю за капитальным ремонтом школы №12 в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха, данный формат контроля, в том числе позволяет выявить какие-либо недочеты на ранних этапах, что в итоге сказывается на качестве будущего объекта.

«Мы с самого первого дня формирования нашей группы мониторинга определили порядок работы. В частности, минимум одни раз в две недели мы совершали выезд на объект. У этого подхода есть явные плюсы — в ходе одного из таких выездом, наш коллега-родитель, имеющий опыт работы в строительной отрасли, обратил внимание подрядчика на неправильное устройство сварных швов, при монтаже кровли нашей школы. Подрядчик с замечанием согласился и в кратчайшие сроки переделал работу. Это не только обеспечило надлежащее качество, но и позволило сэкономить значительную часть денежных средств», — сообщил Никита Кулачкин.

В завершение совещания секретарь Генсовета Андрей Турчак также напомнил, что в мае «Единая Россия» запустит информационный портал «Спутник народной программы». На нём будет содержаться информация обо всех школах, участвующих в программе капремонта, можно будет получать обратную связь от жителей и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована Президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют родительские штабы.