17:36, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Мэр Поронайского городского округа поздравил линейный отдел полиции с профессиональным праздником
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Поронайского городского округа Антон Карпуков посетил линейный отдел полиции на железнодорожной станции «Поронайск» и поздравил весь личный состав с профессиональным праздником и Днем образования транспортной полиции. В этом году исполняется 105 лет со дня образования органов внутренних дел на транспорте.
Обращаясь к сотрудникам, глава района пожелал всем удачи в профессиональной службе, семейного благополучия, крепкого здоровья, сил, оптимизма и долгих лет жизни.
За достигнутые высокие результаты и профессионализм отличившихся наградили почетными грамотами и благодарственными письмами Администрации Поронайского городского округа. Награды получили оперуполномоченный Максим Алексеев, старший оперуполномоченный Александр Вахтуров, заместитель начальника Сергей Веренев, командир отделения ППС Тимофей Лайчук, инспектор ПДН Ренат Соколов, полицейский Михаил Беломестнов, оперативный дежурный Юрий Рощин, оперативный дежурный Алексей Пузанов, помощник оперативного дежурного Эдуард Искаков, помощник оперативного дежурного Денис Доронин, инспектор ИАЗ Ольга Копил.
Мэр поблагодарил сотрудников транспортной полиции за нелегкую и ответственную работу, отметив, что их профессионализм, отвага и преданность делу сохраняют безопасность и спокойствие граждан.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:56 15 Февраля Поронайские пожарные потушили гаражи
09:59 16 Февраля Рыбакам-любителям напоминают о местах для реализации излишек улова в Южно-Сахалинске
09:22 16 Февраля Сахалинка, работающая в детском магазине, придумала схему с возвратом товаров и похитила почти 400 тысяч
10:48 14 Февраля В сахалинской библиотеке презентовали литературный сборник "Голос юности"
15:33 23 Января В магазины Южно-Сахалинска организован дополнительный подвоз продуктов
10:51 29 Января Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают работу по расчистке и расширению дорог
12:22 5 Февраля С 1 марта 2024 года детей через границу будут пускать только с документами, подтверждающими гражданство
16:52 23 Января Сахалинцы за январь получат новую форму квитанций с услугой "обращение с ТКО"
Выбор редакции
- 08:58 Вчера Сахалинка, сбившая трех человек на проспекте Мира, отправлена в колонию
- 12:21 19 Февраля Южно-Сахалинск выбран столицей XXXV Всероссийского Олимпийского дня
- 10:22 19 Февраля Обучение по "Азбуке интернета" прошли 488 южносахалинцев старшего возраста
- 16:16 15 Февраля В Южно-Сахалинске прошел фестиваль "Восточный Новый год"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?