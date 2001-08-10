Мэр Поронайского городского округа поздравил линейный отдел полиции с профессиональным праздником

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Поронайского городского округа Антон Карпуков посетил линейный отдел полиции на железнодорожной станции «Поронайск» и поздравил весь личный состав с профессиональным праздником и Днем образования транспортной полиции. В этом году исполняется 105 лет со дня образования органов внутренних дел на транспорте.

Обращаясь к сотрудникам, глава района пожелал всем удачи в профессиональной службе, семейного благополучия, крепкого здоровья, сил, оптимизма и долгих лет жизни.

За достигнутые высокие результаты и профессионализм отличившихся наградили почетными грамотами и благодарственными письмами Администрации Поронайского городского округа. Награды получили оперуполномоченный Максим Алексеев, старший оперуполномоченный Александр Вахтуров, заместитель начальника Сергей Веренев, командир отделения ППС Тимофей Лайчук, инспектор ПДН Ренат Соколов, полицейский Михаил Беломестнов, оперативный дежурный Юрий Рощин, оперативный дежурный Алексей Пузанов, помощник оперативного дежурного Эдуард Искаков, помощник оперативного дежурного Денис Доронин, инспектор ИАЗ Ольга Копил.

Мэр поблагодарил сотрудников транспортной полиции за нелегкую и ответственную работу, отметив, что их профессионализм, отвага и преданность делу сохраняют безопасность и спокойствие граждан.