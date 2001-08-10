Тихоокеанское
информационное агентство
21 Февраля 2024
Сейчас 05:17
92,35|99,56|66,91
У сахалинца изъяли более двух килограммов марихуаны
17:27, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Северо-Курильск надвигается циклон

На Северо-Курильск надвигается циклон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 февраля 2024 года на территории МО Северо-Курильский ГО прогнозируется умеренный снег (3 – 6 мм), усиление ветра 22-27 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?