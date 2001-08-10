Южносахалинцам напоминают о налоговых льготах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Управление ФНС России по Сахалинской области напоминает о налоговых льготах, действующих при налогообложении имущества за налоговый период 2023 года, а также о возможности получения и оплаты налоговых уведомлений в электронном виде, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Узнать, какие льготы в Сахалинской области предоставляются по имущественным налогам физических лиц можно с помощью электронного сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Для отдельных категорий льготников (пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, ветераны боевых действий) действующим законодательством предусмотрен беззаявительный порядок предоставления налоговой льготы и (или) налогового вычета на основании имеющейся у налогового органа информации, то есть без обращения налогоплательщика.
Проверить наличие в налоговом органе сведений об имеющемся у вас праве на налоговую льготу можно в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на главной странице во вкладке «Профиль» в разделе «Сведения» подраздел «Льготы».
Если налоговая льгота не учтена в налоговом органе, налогоплательщик вправе обратиться с заявлением о предоставлении льготы, указав (приложив) документы-основания для ее предоставления. Заявление рекомендуется представить до 1 апреля 2024 года.
Индивидуальные предприниматели, применяющие специальные режимы налогообложения, также имеют право на освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении имущества, используемого в предпринимательской деятельности (п. 3 статьи 346.1, п. 3 статьи 346.11, и п. 10 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ)).
В целях корректного проведения массового расчета налогов индивидуальным предпринимателям необходимо заблаговременно до 1 апреля 2024 года представить соответствующее заявление и документы, подтверждающие использование имущества в предпринимательской деятельности за налоговый период 2023 года. Форма заявления утверждена приказом ФНС России от 14.11.2017 N ММВ- 7-21/897@.
Подать заявление можно в любой налоговый орган с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России либо лично или по почте, либо через МФЦ.
Если объект недвижимости включен в перечень административно-деловых и торговых центров, определяемый в соответствии со статьей 378.2 НК РФ, или входит в состав таких центров, то освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц не предоставляется, за исключением объектов, используемых индивидуальными предпринимателями, применяющими единый сельскохозяйственный налог.
Подробную информацию об установленных налоговых льготах можно узнать, воспользовавшись информационным ресурсом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России.
Напомним также, что получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на «Госуслугах». Новый сервис работает только для физических лиц. Для этого нужно из приложения «Госуслуги» в ФНС отправить согласие на получение налоговых уведомлений, подписать уже сформированное заявление в приложении «Госключ». Затем необходимо дождаться сообщения, что согласие принято. Оно придет в течение нескольких минут.
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