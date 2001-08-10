Тихоокеанское
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21 Февраля 2024
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17:11, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Поронайский краеведческий музей приглашает семьи Поронайского района на фотосессию

Поронайский краеведческий музей приглашает семьи Поронайского района на фотосессию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В феврале нынешнего года в Поронайском краеведческом музее стартовала акция "Семейная фотосессия", посвященная Году семьи.
 
Каждый желающий вместе со своими близкими имеет возможность принять участие в тематической фотосессии в национальных нарядах. Участники могут примерить на себя уйльтинский костюм, либо самостоятельно подобрать "народный" образ. Также до конца февраля есть возможность сделать снимки в русских народных костюмах.
 
Основные условия участия в акции - согласие на публикацию фотографий в социальных сетях и выставках МБУК "Поронайский краеведческий музей".
 
Фотосессия проводится бесплатно по предварительной записи.
 
Телефон для справок 53-330.

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