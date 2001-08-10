Южносахалинцы поддерживают проект "Формирование комфортной городской среды"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Многие из жителей областного центра знают о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) и принимали участие в выборе объектов благоустройства прошлых лет. В этом году Южно-Сахалинск представит горожанам сразу 8 проектов для рейтингового голосования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Это очень правильно, когда выбирают не чиновники, а сами жители, где появится тот или иной сквер. Сейчас на юге города идет активная застройка и не помешает какой-то небольшой парк. В северной части города в сторону Украинской тоже не хватает мест, где можно было бы погулять, - отметила горожанка Елена Бондаренко.
Южно-Сахалинск участвует в проекте ФКГС с 2017 года, в рамках его реализации современный облик получили ряд территорий, в том числе скверы Крузенштерна, Рудановского, Головнина, Невельского, Пушкина, Пограничников и аллея Энергетиков, сквер Авиаторов. Осенью прошлого года завершилось благоустройство территории северо-западнее пересечения пр. Мира и ул. Пуркаева.
- Южно-Сахалинск с годами стал очень красивый, он очень сильно изменился. Видно, что стараются что-то строить, много скверов. То, что мы сами голосуем и выбираем территории - это правильно. Но важно поддержать не только центр, но и планировочные районы, южносахалинцы более активно голосуют нежели жители сел и районов, - рассказал житель областного центра Михаил Глухенко.
В этом году проект ФКГС придет в восточную часть Южно-Сахалинска. Уточним, в 2023 году жители областного центра поддержали благоустройство сквера Защитников Отечества (территория на пересечении ул. Горького и Пограничной). Планируется, что здесь будет организовано тематическое общественное пространство, посвященное защитникам Отечества.
- Кроме красоты нужна еще и функциональность, важно чтобы при создании новых скверов было больше удобных скамеек. Вот тот же сквер Пограничников, я каждый раз прохожу и радуюсь: есть и где отдохнуть, погулять и посидеть, - подчеркнула южносахалинка Татьяна Барышникова. - Поэтому при голосовании важно изучать проекты, и выбирать и реализовывать на своей территории именно те, которые будут удобны жителям.
Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» является частью национального проекта «Жилье и городская среда» и проводится по поручению президента России. Благодаря народному голосованию за обновление общественных пространств в Южно-Сахалинске было благоустроено 14 объектов, а в регионе - 175.
Очевидные перемены в облике общественных пространств областного центра отмечают не только жители, но и гости города. Супруги Любовь и Владимир Горбачевы прилетают в Южно-Сахалинск уже несколько лет подряд и замечают, как он преображается: «Нам очень нравится ваш город, когда приезжаем, всегда любим гулять в парке и получаем громадное удовольствие. И хочется чтобы таких мест было больше, поэтому жителям важно принимать участие в проектах по благоустройству».
Вся актуальная информация об участии Южно-Сахалинска в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» будет оперативно размещаться на официальном сайте и в телеграмм-канале администрации города.
Отметим также, что у жителей областного центра есть возможность стать волонтерами проекта ФКГС. Впоследствии они помогут островитянам проголосовать за понравившуюся территорию для благоустройства в 2025 году. Зарегистрироваться можно на сайте ДОБРО.РУ.
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