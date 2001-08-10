Маяк Анива отремонтируют до конца этого года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Облик маяка Анива планируют привести в порядок к середине ноября. Ремонтно-восстановительные работы начнутся, когда Министерство обороны РФ передаст объект в собственность сахалинского правительства. Формальная процедура должна завершиться этой весной. Также в планах региональных властей выполнить ремонт помещений, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Ранее передать маяк Анива в собственность Сахалинской области распорядился Президент РФ Владимир Путин. Таким образом глава государства поддержал соответствующее предложение губернатора Валерия Лимаренко.

– Маяк Анива – одна из визитных карточек нашего региона, любимая всеми жителями. Вопрос о передаче маяка в собственность Сахалинской области я поднял в 2020 году, и вот он решен. Важно сохранить его аутентичность, привести в первоначальный архитектурный вид. Делать это следует со всем уважением к истории. Для такой большой и ответственной работы необходимо привлечь экспертов высокого уровня, в том числе – краеведов, – рассказал губернатор Валерий Лимаренко.

– Понимаем, что работать придется быстро и эффективно, со всей ответственностью. Работа над необходимой документацией уже идет. Многие процессы следует запускать параллельно. Намерены завершить наружные ремонтные работы к 15 ноября. К этому времени завершается навигация судов, – отметил областной министр строительства Алексей Колеватых.

Специалисты не только приведут в порядок облик сооружения, но и сделают объект более безопасным для приезжающих к нему на экскурсию.

– Я считаю, что это назревшее и необходимое решение. С одной стороны, это достаточно важный исторический объект. С другой, это не менее важный туристический объект, который требует к себе особого внимания. Необходимо не только сохранить его как исторический объект, но и обеспечить безопасность пребывания людей на данном сооружении. Те мероприятия, о которых сегодня идет речь, необходимо реализовать. Важно, что получилось сдвинуть с мертвой точки передачу маяка из военного ведомства в собственность региона, без этого решения его ремонт был невозможен, – подчеркнул Юрий Алин, руководитель Сахалинского областного отделения Русского географического общества.

– Маяк является одним из символов нашего региона. Образ монументального сооружения используют в фильмах, музыкальных клипах и даже в компьютерных играх. Уже сейчас маяк Анива входит в топ туристических локаций, которые стремятся посетить не только местные жители, но и туристы. Уверен, что благодаря проведенным работам по его восстановлению, они еще долгие годы смогут любоваться красотой одного из самых загадочных и известных маяков в мире, – добавил министр туризма Артем Лазарев.