Южно-Сахалинск поддержал всероссийскую благотворительную акцию "Тепло для героя"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Большая партия посылок отправится в зону СВО ко Дню защитника Отечества. Подарки для бойцов собрали в рамках всероссийской благотворительной акции «Тепло для героя» и регионального проекта «Сопричастность», рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
- Старшее поколение Южно-Сахалинска активно присоединилось к акции «Тепло для героя»: женщины вяжут теплые вещи, собирают подарки для наших бойцов. Мы хотим, чтобы получив их, каждый из тех, кто сегодня находится в зоне СВО, вспомнил тепло домашнего очага и знал, что их очень и ждут. Немного радости и нашей любви - это то, что мы можем сегодня подарить нашим защитникам Отечества, - поделилась координатор регионального партийного проекта «Старшее поколение» Елена Столярова.
Уточним, всероссийская благотворительная акция «Тепло для героя» приурочена к Дню защитника Отечества, в рамках которой жители всей страны собирают теплые вязаные вещи, письма, открытки и продуктовые наборы для отправки участникам специальной военной операции.
- Мы уже не первый раз отправляем посылки нашим военнослужащим, и как только узнали об акции, сразу присоединились - закупили необходимые бойцам товары, связали теплые вещи. Все это делаем от души и сердца, для того чтобы наши ребята одержали скорейшую победу, - подчеркнула серебряный волонтер Наталья Дядык.
К акции «Тепло для героя» также присоединились учащиеся школы № 32 и коллектив аэропорта Южно-Сахалинска.
- Мы всегда готовы оказать всестороннюю поддержку организаторам подобных акций не только в отправке груза, но и сами стараемся участвовать. В этот раз коллектив аэропорта организовал сбор между сотрудников теплых вещей и всего самого необходимого, - рассказал представитель аэропорта Южно-Сахалинска Денис Чернов.
Добавим, пункты приема посылок в рамках проекта «Сопричастность», инициированного губернатором региона, открыты и действуют на постоянной основе в штабах общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (кабинет №325). Телефон для справок: 500-090, время работы с 10.00 до 19.00.
Центральный пункт сбора помощи при фонде «Защитники Отечества» расположен по адресу: г. Южно-Сахалинск, по ул. Больничная, 34.
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